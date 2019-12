La prioridad son los atletas

“Atender a los atletas, nuestra prioridad son los deportistas, no es el trabajo ni el dinero”, fueron entre otras, palabras que expresó el director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, David González.

En su primer ‘Maratón Baja California’ a cargo del INDE, González se dijo satisfecho por iniciar su administración con un evento de tal magnitud, aunque también habló del apoyo al béisbol y de los acuerdos que existen con el Club Águilas de Mexicali y Soles de Mexicali. “Nosotros apoyaremos a todos los deportes, pero con Saúl Castro (anterior director del INDE) estaba olvidado el béisbol.

Queremos traer un campeonato mundial de béisbol pero cuando vienen los extranjeros se sorprenden porque está destrozado todo.

En el Estado no hay ningún estadio que tenga alumbrado”, señaló. “Las condiciones que están no son satisfactorias para mí ni para el INDE, Águilas y Soles son negocios. Ellos tienen que apoyar al INDE, gastan mucho diariamente y no aportan ni un centavo.

El chiste no es el cobro, es que paguen lo que consumen”, confesó. De igual manera, concluyó la entrevista afirmando que pese a que no encontró irregularidades graves a su llegada, si se inconformará por algunas situaciones en un futuro.

“No es que hayamos encontrado cosas graves pero todo lo van a ver a su debido tiempo, hay varias cosas de las que vamos a inconformarnos”, subrayó.