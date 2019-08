La mira puesta en Tokio 2020

Luego de estar en el Top 5 a nivel mundial en el 2017 y 2018, de ser plata en Juegos Panamericanos en Lima 2019 y a menos de un año de Juegos Olímpicos en Tokio 2020, Aremi Fuentes buscará el podium en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2019.

Tailandia albergará la justa mundialista avalada por Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, donde Aremi Fuentes, del programa de Talentos Deportivos de Baja California, subirá a la plataforma a hacer historia entre el 17 y 26 de septiembre próximo.

“El sueño principal es Tokio 2020 pero voy paso a paso, tengo una competencia dentro muy poco, entonces, me estoy enfocando en eso, así voy sucesivamente y más adelante será el más anhelado y el de todos, que son Juegos Olímpicos”, comentó la atleta.

Por ahora, Aremi se ha concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el Km. 43 del valle de Mexicali, donde se prepara al lado de su entrenador José Manuel Zayas en ruta a Tailandia.

“Vamos muy bien en la preparación”, aseguró, “ahorita estamos en la etapa especial y vamos a seguir preparándonos muy fuertes para superar las marcas del Panamericano (en Lima 2019), en eso nos estamos enfocados mi entrenador y yo porque el objetivo en el Mundial es mejorar mis marca”.

Tras levantar 110 kilos en arranque y 140 en envión para sumar 250 kilos totales en Lima 2019, Aremi se convirtió en la subcampeona continental en la división de -76 kilos, resultado que la mantiene entre la elite internacional y con la confianza de lograr su objetivos en Tailandia.

“Me siento muy contenta por mis resultados, no es nada fácil mantenerte, creo que es lo más difícil es mantenerte siempre entre las mejores y, pues bueno, es un compromiso nuevo que tengo en el mundial”, apuntó.

En Anaheim 2017, Aremi se ubicó en el quinto lugar mundial, lugar que repitió en Turkmenistán 2018, por lo que en Tailandia será otra gran oportunidad sobre la plataforma, en un ciclo olímpico en el que ha sido oro y récord en arranque en Barranquilla 2018 y plata en en Lima 2019.

“El año pasado estuve en el top 5 mundial”, recordó, “llevo dos años estando en el top 5, espero este año buscar podium, he estado cerca del podium lamentablemente me han fallado muchos pesos al final, me estoy enfocando en eso, en ser más efectiva en los últimos levantamientos, como lo logré ahora en (Juegos) Panamericanos”.

MÁXIMOS LOGROS

5to lugar en el Campeonato del Mundo de Anaheim, Estados Unidos 2017.

5to lugar en el Campeonato del Mundo de Turkmenistá, Kazajstán 2018.

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.

MEJORES MARCAS

110 kilos en arranque

140 kilos en envión.