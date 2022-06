La mexicalense Vanessa Hernández, asistirá a su segundo mundial de

Hace un año se convirtió en la campeona mundial de arranque en Jeddah, Arabia Saudita, y ahora, Vanessa Hernández buscará mejorar su hazaña en León, Guanajuato, cuando afronte del 11 al 18 de junio el Campeonato Mundial Sub 17.

Previo al gran reto, la alumna del multicampeón, José Manuel Zayas, formará parte de una concentración nacional en Irapuato.

En la división de 81 kilos, la atleta bajacaliforniana del poblado Guadalupe Victoria en el Valle de Mexicali, buscará seguir extendiendo los grandes momentos que ha vivido la halterofilia de Baja California en los últimos años.

En Jeddah 2021, la atleta que también participará próximamente en los Nacionales CONADE, fue medallista de oro en arranque y terminó en cuarto lugar mundial, pero en casa buscará ser profeta en su tierra, luego de ganar el selectivo nacional y ser nombrada como la “Mejor Levantadora Femenil” por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

“Yo voy a pelear las tres de oro, cueste lo que cueste”, aseguró, “me siento muy feliz, me siento lista, preparada para pelear el oro, me he preparado bastante tiempo, estoy lista”.