SLRC, Sonora.- Retomando la leyenda , “Jalkchach” es el nombre del cuento que habla sobre la formación de las aguas del Río Colorado y del Mar de Cortés, según la cosmovisión de los Cucapás.

Antonio Torres González, relató el cuento, en el que precisa que antes de que hubiera un río, había un monstruo en forma de serpiente con un testículo azul y otro rojo. Un niño pequeño y muy travieso de la comunidad Cucapá lo enfrentó.

“Le rompió los testículos con una flecha, del rojo brotó el agua hacia el Río Colorado y del azul brotó el agua que formó el Mar de Cortés, porque los Cucapá también pescaban allá”, explicó. A Antonia Torres González le contaban que el Colorado era un Río muy grande, que ha mantenido a muchas generaciones de Cucapás, solo que ya no llega la misma agua, son los desechos de Las Arenitas y los drenes.

Desde hace 3 mil años los Cucapá han habitado la cordillera de la sierra de los Cucapá, y en parte del Río Colorado donde pescaban y sembraban, explicó la descendiente de la comunidad autóctona de Baja California.

“El Río para nosotros es sagrado, nuestros antepasados nos enseñaron a tenerle respeto, porque era el que nos daba un sustento por muchos, miles de años”, refirió Antonia Torres. “El Río antes tenía un caudal tan grande, íbamos a bañarnos y tomábamos su agua, en 1979 vivíamos una vida muy pacífica a las orillas del Río, pero nos tuvimos que salir por la primera inundación, era Río y los Cucapá”, puntualizó.

Para los Cucapá hace mucha falta el agua del Río, pues son personas que desde su economía, alimentación, hasta sus rituales, iban intrínsecos con el agua del Río Colorado.

basa en gran parte en las especies del Río, no obstante, Antonio señaló que no saben cuales son las condiciones de los peces en Río Hardy, pues aunque el agua se tratada de Las Arenitas, no tienen la certeza.

“Nosotros pescamos la lisa, carpa, mojarra y la curvina pero pues dicen que están las aguas contaminadas, no sabemos realmente si las aguas están limpias o no, pero mucha gente sobrevive de ahí, de la pesca del Río”, comentó. Hay especies que en décadas pasadas nutrían su gastronomía y hoy en día no se encuentran o es muy raro pescarlos, ejemplificó con el bagre amarillo, el bagre gris, pez bocón, róbalo, mojarra plateada y camarón.

sustentable para las familias Cucapá, cada vez hay menos producción, muchos se van por la falta de trabajo, regresan, verdad, pero la pesca es lo principal para nosotros, es lo que aprendimos todos, porque lo único que tenemos es el Río”, explicó.

Antonia mencionó que Juan García Aldama, contaba que cuando las aguas escaseaban los Cucapás hacían rituales para llamar el agua a través de cantos y danzas, siendo parte de sus usos y costumbres. “Yo nací en el Río, y me da tristeza, a veces voy al Río y veo todo esto, antes había corrientes de olas, ahí comíamos recién sacado el pescado, éramos medio salvajes, remábamos mucho”, recordó Antonio.

“Qué más quisiera que viniera agua como antes, que mi nieto pudiera bañarse como yo, en las aguas limpias del Río, y es triste ver a nuestro Río morir de esa manera, porque no solo muere él, se muere una cultura también”, concluyó en tono reflexivo.