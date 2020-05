La historia de Michael Jordan con Águilas

MEXICALI, Baja California.- Michael Jordan es para muchos el mejor basquetbolista de la historia, sin embargo, en su vida deportiva también incursionó en el beisbol y ahí, tuvo contacto con el Club Águilas de Mexicali.

Después de conseguir tres campeonatos consecutivos con los Toros de Chicago, Jordan anunció su retiro de las duelas antes de empezar la temporada 1993-1994 de la NBA.

Cuatro meses después, en febrero de 1994, ‘Su Majestad’ señaló que ahora sería beisbolista y firmó un contrato de Ligas Menores con los Medias Blancas de Chicago.

Michael jugó con los Barones de Birmingham en Clase AA y con los Escorpiones de Scottsdale en la Liga Otoñal de Arizona, no obstante, en septiembre de ese año tuvo cierta relación con la Liga Mexicana del Pacífico.

Raúl Cano, quien fungía como mánager y gerente deportivo de los Águilas señaló en entrevista con la organización emplumada, que Jordan aceptó ser parte del roster cachanilla, aunque en aquel tiempo expresó que la respuesta de su representante fue un ‘no’.

“Primeramente le explicamos (a Jordan) que Mexicali era una ciudad fronteriza con Calexico, California. Él pedía vivir del lado estadounidense y cruzar para jugar. También solicitó estar en un Complejo de departamentos amueblados que tuviera campo de golf”, dijo Cano el pasado domingo.

Asimismo, Cano explicó que Jordan no cobraría dinero por jugar en Mexicali, “lo interesante es cuanto iba a cobrar, pero yo no me mortificaba tanto por eso, ya que iba a llenar estadios. Le dije: aceptado el departamento, ahora dígame usted cuál es la cantidad que me va a cobrar al mes y me dijo: nada”, subrayó Cano.

De igual manera, Raúl Cano manifestó la semana anterior, que Jordan pidió que su uniforme no contara con publicidad, pues él llevaría sus patrocinadores, “yo iba a tener un problema con eso pero creía que se podía solucionar”.

El pacto era un hecho según el ex lanzador profesional, no obstante, en diciembre le hicieron saber que Jordan no arribaría a los ‘Caballeros Águila’ debido a situaciones personales.

“Recibí una sorpresiva llamada de uno de sus abogados, el cual me informa que era un padre divorciado. Su pequeña hija le estaba pidiendo que pasara esos días con ella y que

no podía cumplir (con los Águilas), pero que prometía que al siguiente año venía a Mexicali”, aseguró.

No hubo tristeza por parte de la afición, más bien hubo comprensión en torno a la decisión del señor Michael Jordan”, añadió.

Dicha promesa se esfumó cuando el 18 de marzo de 1995, Michael Jordan notificó que regresaría al mejor baloncesto del mundo con los Toros de Chicago.

Existen notables diferencias entre lo que dijo Cano hace casi 26 años, al discurso que el ex gerente general de los Águilas maneja en la actualidad.

En aquel entonces mediante una rueda de prensa, manifestó que solo platicó con el representante de Jordan y éste le contestó que no había interés por parte del deportista.

En ese tiempo no se mencionó que había un acuerdo verbal con Jordan, contrario a lo que actualmente está diciendo Raúl Cano.

En Mexicali nunca hubo furor o expectación ante la posible presencia de Jordan, ya que la noticia se manejó por muy poco tiempo.

Lo concreto es que los Águilas de Mexicali buscaron a Michael Jordan para realizar la mayor firma en la historia del circuito invernal azteca, pero realmente ésta estuvo muy lejos de realizarse.