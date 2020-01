De un tiempo a la fecha, Bárbara de Regil se ha convertido en blanco de críticas y burlas por el tipo de mensajes que comparte a sus seguidores en sus redes sociales. Pero esto no le quita el sueño, así lo expresó la actriz durante una rueda de prensa en un evento de fitness que se realizó en Mexicali.

“Creo que la gente que es feliz no tiene tiempo de criticar. Yo sé quién me escribe con amor porque ubico a esos seres humanos, y no sé quién no me escribe con amor”, compartió.

“Lo único que deseo es que cada persona que se toma le tiempo de criticar y de ver lo malo en alguien, deseo que encuentre esa paz que yo encontré para que no te dé tiempo y para que no lo hagas, porque cuando uno empieza a criticar la vibra se descompone”, agregó.

De Regil visitó la capital para compartir rutinas de ejercicio con sus seguidores mexicalenses, con quienes se ha comprometido a ser una influencer motivacional, situación que no la pone bajo presión.

“Si para mi fuera una presión yo no sería lo que soy; lo que yo le digo a mis seguidoras es lo mismo que yo le digo a mi hija en la casa o lo que yo me digo en el espejo. Yo nunca le diría a mi hija algo que le hiciera mal”

“Lo mejor de esto es que esto empezó de corazón, yo nunca planeé ser una influencer del bienestar, ni motivacional. Yo estaba cambiando para mi vida y para yo ser mejor, y eso se empieza a notar en los vídeos que uno sube”, aclaró la actriz e influencer.

PREPARA SORPRESA

Hace unos días, Bárbara compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece pidiéndole matrimonio a su ya marido Fernando Schoenwald, esto para anunciar una sorpresa que tienen preparada junto al cantante Tommy Torres y Kurt.

“Esta es una sorpresa para esas chavas, como inspirarlas a que el amor existe, que el amor sí está, no importa cuántas veces te rompieron el corazón en algún momento lo vas a encontrar. El 28 es una sorpresa para ellas”, dijo al respecto.

Bárbara de Regil, compartió una clase de Cardio Motivacional en una convención de fitness organizada en Mexicali.