La corona su talento

Llegar a la cima y lograr coronarse como la ganadora absoluta de “La academia” no le fue fácil a Dalú, sin embargo luego de enfrentarse a distintos retos semana tras semana, la originaria de Culiacán, Sinaloa se llevó el gran triunfo.

El domingo pasado se vio cómo dos jóvenes talentosas se disputaron el primer lugar del concurso (Angie y Dalú), dando demostración del empoderamiento de la mujer en todo esplendor, logrando vencer a tres de sus competidores.

“Un triunfo que al final todo fue de la gente, porque las dos estuvimos muy parejas y ella tiene un gran talento, y siempre fuimos muy amigas, nos inventaron muchos chismes de que nos odiábamos y no sé qué, pero la verdad es que yo admiro mucho a Angie y somos muy amigas, me da mucho orgullo que las dos llegáramos a la final”.

Declaró la joven de 24 años en entrevista exclusiva para este grupo editorial, quien dijo sentirse aún con la adrenalina a tope.

APOYADA DE SUS FANS

Aunque desde el día de la final se convirtió en trending topic el tema de que el resultado habría sido un fraude y hasta hubo quienes la criticaron, para Dalú esos comentarios quedan de lado cuando sabe que tiene a sus fans que la defienden.

“Por más que busqué no he recibido tanta negatividad, sí sé que hablaron mucho de que había mucha negatividad o que había sido un fraude, pero la verdad es que a mí no me tocó, yo no he visto, sí he recibido uno que otro pero es normal”, comentó.

Incluso por parte de sus mismos ex compañeros, pues circuló en redes sociales un video donde Francely hace una rabieta al conocer el nombre de la ganadora, a lo que la sinaloense respondió: “No sé qué decirte al respecto, cada quien tiene sus gustos, si a ella no le gustó pues es muy su gusto. Yo no tengo contacto con ella ni he hablado con ella y no pasa nada. Como decían mis maestros, no somos monedita.

SALDRÁN DE GIRA

- Como parte del reflejo del éxito que tuvo esta generación de ‘La academia’, será la gira que realizarán algunos de los ex alumnos, incluidos los cinco finalistas.

- Lugares confirmados: CDMX, Mérida, Tijuana, Guatemala y Honduras.

- Fechas: Abril y mayo.

- Más ciudades por confirmarse.

- Danna Paola y Alexander Acha formarían parte dichas presentaciones.