La cocina es su salvación

Desde su participación en la primera temporada, Gina Roditi se convirtió en una de las cocineras más queridas en “MasterChef Mx”, tanto por los jueces, los participantes y los seguidores del programa.

Por eso, su salida de La Revancha este domingo tomó por sorpresa a todos los televidentes, al jurado y a sus compañeros, ya que por un error tuvo que abandonar la cocina de “MasterChef Mx”.

En entrevista para este diario, Gina contó cómo cocinar y participar en el programa le ha servido de motor y salvación en su vida personal.

Al terminar su primera participación en el 2015 sufrió la pérdida de su esposo y aunque eso la llevó a alejarse de la cocina, el regresar a “MasterChef Mx” le devolvió el ánimo de seguir creando experiencias a través de sus platillos.

“La cocina se volvió algo muy importante después dé, porque antes era algo normal, había que cocinar para la casa, había que hacer comida para la familia, pero se volvió algo importante y sí MasterChef me ayudó a sobrellevarlo más fácil”, dijo.

“Ya mi cabeza no estaba en ningún lado, ni en la viudez, ni en nada, entonces yo siento que me pasé dos años de noche, y dije qué buena onda que me estén dando una segunda oportunidad para poder capitalizar eso”, compartió la ex participante.

ERROR

La salida de Gina sin duda ha sido la que más ha impactado en esta nueva temporada de “MasterChef Mx”, al ser una de las mejores cocineras del programa, sin embargo un error ajeno la llevó a la expulsión.

Luego de que el Chef Herrera descubriera un pedazo de plástico en el postre de la participante, fue que el jurado decidió que debía abandonar la competencia, pese a que platillos de otros concursantes no fueron presentados debidamente.

“La verdad es que me cuesta trabajo todavía lo del plastiquito, asimilarlo no esta fácil porque entre más lo pienso, más me parece un poco injusta mi salida que en ese momento no me pareció pero ahora sí empiezo a creer que sí”, finalizó.

Gina continuará con su canal de YouTube, donde se comprometió con sus fans a compartirles recetas nuevas cada semana.