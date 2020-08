‘La cacería de brujas no es la solución’: Alex Fernández

“No creo que la cacería de brujas sea una solución para que todos seamos mejores personas”, exclamó el comediante de stand up Alex Fernández sobre la nueva cultura de “cancelación” en redes sociales, donde los más señalados han sido compañeros comediantes y amigos del también actor.

En rueda de prensa sobre su próximo debut en teatro con la puesta en escena en línea “Agotados”, el comediante mexicano declaró que su postura se divide entre que se deben cambiar las formas de hacer comedia y que “la cancelación” no es la respuesta.

“A mí me gusta pensar en la cultura de la cancelación como algo que tenemos que analizar caso por caso, y que cada caso tiene un contexto. Creo que una de las cosas más interesantes que está pasando aquí a nivel comedia es que la gente está sacando de contexto muchas cosas.

“Pero cuando tú eso lo sacas y seis años después lo traes a la luz, pues estamos hablando de una cultura diferente, de un contexto diferente y creo que las cosas hay que analizarlas y verlas como con cuidado”, comentó Fernández.

Por otro lado dijo que “hay un reto muy interesante, al menos para mí como comediante, que es, pues

sí la sociedad está cambiando, estamos dándonos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta y creo que también es una parte de nuestra chamba el empezar a hacer comedia diferente.

“No en el sentido de doblegarnos... pero siento que hay cosas innegables de diversidad, de derechos humanos que nos estamos dando cuenta que no está bien, entonces creo que hay un reto muy interesante para nosotros como comediantes”, opinó.

PANDEMIA LE IMPIDE DEBUT

Aunque esta puesta en escena ya se ha visto en su versión en línea con Chumel Torres y Alan Estrada, en esta ocasión Alex Fernández debutará como Sam, un aspirante a actor que trabaja en un restaurante.

“Todo me tiene muy nervioso, emocionado, no nervioso paralizado. Respeto muchísimo el teatro y las personas que se dedican al 100% a hacer teatro, fue una de las cosas que yo siempre quise hacer de chiquito pero la vida me llevó por otro camino.

“Afortunadamente he trabajado en escenarios, he trabajado en comedia, creo que también esta obra es una transición hacia lo que hago al teatro... yo creo que la parte sin público va a ser la más interesante”, agregó.

“Agotados” con Alex Fernández se podrá ver en streaming este sábado 8 de agosto a través de La Teatrería. Los boletos se pueden adquirir en www.salaestelar.com.