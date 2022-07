La American Chemical Society premia a egresada de UABC

Como reconocimiento a sus destacadas contribuciones en el campo de la química orgánica, la American Chemical Society, una de las asociaciones de químicos de mayor membresía a nivel mundial, otorgó a la egresada de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), maestra Martha Alicia Ornelas, el premio Technical Achievements in Organic Chemistry (TAOC) 2021.

Debido al confinamiento por la pandemia, la ceremonia de premiación se llevó a cabo en marzo de este año, donde pudo recibir su presea. Su nominación la realizaron directamente sus empleadores de Pfizer en La Jolla, California, Estados Unidos, tanto del Departamento de Química de Procesos como de Química Medicinal, que fue donde inició sus labores. “Recibir este premio fue un honor muy grande para mí”, expresó la maestra Ornelas.

Se unió a Pfizer en 2001 como científica asociada en el grupo de Química Médica. Desde entonces ha recibido múltiples promociones hasta convertirse en científica principal.

Sobre su trabajo , detalló que una vez que se encuentran los compuestos activos – o fármacos- para la formulación de medicamentos y es necesario prepararlos a gran escala, en ese momento es cuando los químicos de procesos intervienen.

La maestra Ornelas egresó de la Licenciatura de Químico Farmacobiólogo y de la maestría en Ciencias Químicas con el área terminal de Síntesis Orgánica, ambos programas educativos de la FCQI. Laboró como docente en esa misma unidad académica por ocho años, donde pudo aplicar sus conocimientos y, principalmente, transmitir su entusiasmo por la química orgánica.

Cuando se unió a Pfizer sus inicios no fueron sencillos principalmente por el idioma, pero con esfuerzo y dedicación, perfeccionó su inglés, aprendió la forma de trabajar en la industria y demostró sus bases académicas. “No es fácil ser exitoso cuando tu educación no viene de Estados Unidos o cuando estás compitiendo con egresados de Caltech, Yale o Harvard. Para sobresalir en una empresa como Pfizer es necesario tener muchas ganas de aprender, ya que la formación profesional es continua y ardua”, expresó la maestra Ornelas.

“Yo soy orgullosamente cimarrona y es algo que siempre ha sido mi carta de presentación. Me he tomado a pecho el dar a conocer a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, incluso en pláticas que he dado dentro y fuera de mi empresa. Me gustaría saber que hay más cimarrones que creen que puede llegar a ser lo que quieren y que persigan sus sueños aunque haya gente que les diga que no se puede”, puntualizó.