Karla le canta al empoderamiento

En una época donde las palabras de aliento son las que más se necesitan escuchar, Karla Holt canta ‘Gracias por rendirte’, un tema que habla sobre el empoderamiento de la mujer y del valor como personas.

La cantante mexicana, habló en entrevista vía telefónica para este diario para promocionar su más reciente sencillo, el cual estrenó este viernes.

“Habla un poco de todo esto del empoderamiento de la mujer, pero también aparte es de valorarnos como persona, que nunca te dejes hacer menos por la gente, como tomar las riendas después de sentirte mal”, señaló la intérprete.

Quien además señaló que el tipo de canciones que hace siempre son la intención de fomentar algo positivo en las personas. “Va un poco encaminado todo mi proyecto hacía estos temas, que en verdad han sido como sin querer, no era como que ya lo tenía planeado, o sea desde mi primer sencillo quise hacer algo en relación con temas que de pronto todavía hay resistencia”, añadió.

Por otra parte, el hacer música urbana no ha representado para ella ningún obstáculo, sino al contrario, ya que ve como una oportunidad la falta de representación femenina en el género en México.

“He estado escuchando muchísimo y dije ¿por qué no?, por qué quedarnos en ese estereotipo… pero lo quise intentar y la verdad me gustó mucho cómo fue saliendo todo y fue como que con lo que más me pude identificar de música”, explicó.

Para concluir, Karla habló sobre su experiencia al presentarse en el Super Bowl, un festival de música que se organizó previo a la celebración del evento deportivo, donde participó con el dúo puertorriqueño Domino Saints.

“Fue una experiencia inolvidable, increíble, y una gran oportunidad, y pues muy agradecida de que los chicos me hayan invitado a cantar allá con ellos”, finalizó.