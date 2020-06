Julio libra pelea diaria contra el Covid

No hay pisca de temor al Covid-19 en Julio César, quien diario libra un pelea directamente contra el mortal virus, al ser el responsables de eliminarlo de todas las superficies de una de las principales trincheras para atender a los más graves, la clínica 30 del IMSS.

Julio Cesar Ramírez Espinoza, es auxiliar de limpieza e higiene en el IMSS, asegura que una buena actitud, sana alimentación y ejercicio, son las claves para no temerle a la enfermedad y hacer su trabajo de manera excelsa.

De su desempeño depende la salud tanto de los pacientes, como médicos y enfermeras, Ramírez no negó que ha sido un gran reto adaptarse a la minuciosidad con la que debe de sanitizar, los horarios y el impacto de ver de primera mano, los estragos de una pandemia.

Al llegar al hospital, lo primero que debe hacer es quitarse su ropa y ponerse un overol, una bata, doble guante, mascarilla N95, goggles, gorro y careta, luego se lava las manos, y se pone gel antibacterial; entonces sí, entra al área infectada.

“Ha sido muy importante, porque desinfectamos, camas, camillas, barandales, pisos, mamparas, los vidrios, desde las manijas, desde ahí empieza lo más importante”, comentó Ramírez.

Cuando apenas se escuchaba en las noticias que había una extraña enfermedad en China, que estaba dispersándose a gran velocidad, él llegó a sentirse incrédulo, hoy en día, sabe que la enfermedad es real y está a la vuelta de la esquina.

“Pensé que era un invento, lo que decía la gente, pero ya que entré al área Covid-19, la verdad es que sí es verdad, mucha gente no cree, pero ahora que estoy ahí adentro, sí hay muchos infectados”, declaró.

Julio Cesar tuvo que cambiar su alimentación para resistir su jornada dentro del equipamiento de protección, ahora toma más líquidos y mucho suero, relató que a veces la refrigeración no puede estar muy alta, por los pacientes, un factor que deshidrata.

“Es un trabajo importante, porque debo andar entre los pacientes y desinfectando las áreas, y sí me lo han agradecido muchos pacientes, de que estamos muy atentos en la cuestión de higiene, eso me hace sentir muy a gusto, porque uno cumple”, platicó.

CERO MIEDO

“Durante estos meses, hubo muchos que pidieron licencia, a mi me gusta lo que hago, la verdad no me da miedo, pienso que si me da miedo, se te bajan las defensas y te contagias, pero miedo no, no he tenido miedo”, relató.

El no tener miedo, no significa que no haya momentos impactantes, describió que lo más difícil es ver a las personas de la tercera edad, siendo intubadas, procura no relacionarse mucho con los pacientes, para mantener un ánimo positivo y su salud mental.

“Lo que más me ha impresionado es cuando intu- ban a los pacientes, cuando batallan para intubar a la gente mayor, eso sí me da mucha nostalgia, ver a la gente mayor, que no puedan dormir, que se están queje y queje porque no pueden respirar, eso es lo que más me ha impactado”, recordó.

La mayor satisfacción para Julio César, es ver que la de la tercera edad salga adelante de la enfermedad, ya que muchos no tienen un final feliz, reflexionó.

“Procuro que no me afecte, no relacionarme mucho con las personas, porque ahí sí me va a dar para abajo, me va a pegar, un cansancio psicológico, yo saludo y doy un cómo están, pero no hay que charlar mucho con los pacientes”, explicó.

La razón que lo motiva a salir día a día a enfrentar la pandemia es su familia, mencionó que no frecuenta a su madre y padre, en estos meses se ha mantenido aislado con su esposa e s hijos.

“Mi motor más que nada es mi familia, que mis hijos miren que no tengo miedo, mi alimentación también me ha ayudado mucho, así como hacer deporte en mi casa, procuro hacer todos los días ejercicio”, reconoció.

Julio César todavía está tratando de adaptarse a su nuevo horario, ya que mientras la mayoría duerme, el debe de enfrentar al virus, de las 20:30 horas hasta las 8:00 horas de la mañana.

“Cuando sale un paciente de un área restringida, debemos de sanitizar esa área, hay algunos que tienen miedo de ingresar a estas áreas, pero es un trabajo que se debe de hacer”, afirmó con seguridad.

“Hay mucha gente que me dice que no cree, que es un invento, pero yo les digo que sí es real, y que espero no verlos por allá”, advirtió.

Julio César, pidió a la población que se cuiden, y sobre todo que hagan deporte desde su casa, además de procurar una alimentación sana, “Con eso van a tener para combatir al Covid”.