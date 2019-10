Juan y Édgar: Ilustrando sus sueños más allá de la frontera

MEXICALI, Baja California.- Con el ánimo de dar a conocer su trabajo artístico más allá de la frontera mexicana, los jóvenes Juan Puentes de 23 años y Edgar Benítez de 24 desarrollan sus propios cómics en Mexicali.

Bajo la firma de “Ink Moon Cómics” creada por ellos, los cachanillas esperan que sus ilustraciones y el trabajo de más apasionados de las historietas, puedan tener un espacio en el amplio universo del cómic.

“Nuestra idea es que nuestros cómics sean vistos por más personas, que se interesen por las historias independientes pues somos muchos quienes tenemos el sueño de crear nuevos mundos”, señalaron.

INICIOS

Juan y Edgar comentaron que su aventura por el gusto de dibujar y crear sus propias historias, inició cuando eran niños, pues influenciados por las caricaturas y los cómics, decidieron hacer lo propio. Indicaron que en el mundo de las historietas, todo suele ser exagerado, en la animación todo puede ser posible, por lo que decidieron ir experimentando con su imaginación.

“El diseño de los dibujos, las historietas son algo que siempre me han gustado y a los 10 años intenté hacer lo propio, pues después de ver tanto inicié creando mis cómics, pues siento que se me facilitaba escribir mis historias retomando las ideas de todo lo que me rodea”, dijo Juan.

“En mi caso yo intenté en darle a la animación dibujando cualquier cosa, ya más grande me di cuenta que mis dibujos me gusta detallarlos mucho pues quiero que mis personajes cada uno sea especial”.

“Así que con el tiempo he intentado perfeccionar mi estilo, viendo tutoriales en internet y analizando el trabajo de otros artistas, pues la misma gente me va enseñando”, expresó Edgar.

CREANDO SU PROPIA EDITORIAL

Los jóvenes cachanillas comentaron que una vez que ya empezaban a ilustrar y tener historias propias como “green clover” y “neutral life”, decidieron dar el paso para crear su propia firma de cómics, pues habían intentado mandar su trabajo a editoriales independientes.

Juan indicó, que las historias que él tenía en su cabeza, necesitaban ser dibujadas, por lo que confió en el trabajo y disposición de su amigo Edgar para llevar a cabo su proyecto. “Nosotros traíamos la idea de mandar nuestro trabajo pero nos dimos cuenta que podríamos hacer nuestra propia firma, nuestra publicadora, publicándolos en un inicio a través de portales de internet”.

“Y como también los mandamos a imprimir a los Estados Unidos , pues tenemos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo de manera física, cuestión que hace más atractivo el cómic cuando alguien lo ve”, expuso.

RESPUESTA DEL PÚBLICO

Juan, el creador de “green clover”, señaló que aunque en un principio sus historias tenían poca respuesta, se sorprendieron cuando una admiradora de su trabajo, pudo verlos en una convención de cómics en El Valle Imperial en los Estados Unidos.

“Cuando vi que la chica se emocionó al ver que nosotros éramos los creadores no creímos el alcance de nuestro trabajo, pues hasta quiso tomarse fotos con nosotros”, mencionó.

RECIBIENDO CONSEJOS

Edgar, el creador de “neutral life”, expuso que en esa misma, tuvieron la oportunidad de conocer a un ilustrador, de quien recibieron consejos para continuar con su proyecto artístico.

“El nos dio consejos, nos explicó y señaló los errores comunes a la hora de crear un cómic y eso es muy bueno, pues si deseamos estar metidos en estos, debemos hacer las cosas bien”.

TECNOLOGÍA A SU FAVOR

Juan y Edgar, expresaron que en cuanto a esa respuesta por parte del público, la tecnología ha estado a su favor, pues la oportunidad de publicar por internet su trabajo y lograr imprimirlo de manera independiente, ocasiona que estén dispuestos a seguir trabajando por su sueño.

“La verdad que la tecnología nos ha ayudado mucho, pues en eso de producir y publicar no tenemos que gastar mucho, con invertir tiempo para sacar nuestro trabajo es suficiente”.

“Además que el hecho de que aparezcan de manera digital, hace que más gente lo pueda ver y consumir, tal y como pasó con la chica que nos vió en la convención”.

ORGULLO Y PASIÓN

Los ilustradores mexicalenses comentaron que aunque reconocen que el camino suele ser difícil para quienes desean dedicarse a cuestiones del arte, confían en su trabajo por lo que su pasión, entrega y compromiso con su trabajo es muy fuerte.

“La verdad que está chido comprometerse con algo y darse cuenta que si se puede hacer si tienes las ganas de llevarlo a cabo, pues en mi caso yo deseo seguir creciendo en el ámbito de la animación y la creación de historias , ya que esto es mi pasión ”, comentó Juan.

“Yo quiero abrirme camino como ilustrador, que mi trabajo sea reconocido pues si me ocurre una idea me gusta hacerlo, la idea es que puedan ver mi trabajo y que si uno tiene ganas de hacer algo, que lo lleve a cabo, es la mejor manera de arriesgarse”, expresó Edgar