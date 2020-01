Juan Antonio Vacas: El Jedi de la pediatría

MEXICALI, Baja California.- Rodeado por artículos de “Star Wars”, una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia, es como trabaja el médico pediatra Juan Antonio Vacas Partida de 49 años de edad, quien ha hecho de su consultorio una nave espacial.

El doctor siendo piloto de su propio espacio como Han Solo y con más de 20 años de experiencia en la medicina infantil, expresó que la idea de tener un consultorio así, nació cuando el era niño y su padre lo llevaba al doctor. Indicó que el consultorio de aquel médico siempre le resultó interesante, pues tenía juguetes que a él le llamaban la atención y hacían de su estancia un momento agradable.

“En la esquina donde yo vivía estaba un pequeño consultorio de un médico general y cuando me enfermaba mi papá me llevaba con ese doctor y la verdad me gustaba ese consultorio”. “El ahí tenía figuritas, monitos y adornos que me llamaban la atención por como estaba configurado ese consultorio el cual siempre se me quedó la idea en la cabeza”.

“Obvio ya con el tiempo y que siempre me gustó la medicina, me hice médico y ya cuando tuve mi espacio, lo que quería era hacer sentir a las familias como yo me sentía cuando entraba a ese consultorio, un momento de alegría”, mencionó.

GUSTO PERSONAL

El médico Juan Antonio, indicó que una vez ya teniendo definido que le gustaría tener un espacio para recordar, el mundo de Star Wars era algo que ya tenía en mente, pues creció con las películas.

Expuso que al principio su consultorio era con temática de Disney pero con el tiempo quería construir algo que fuera diferente, con todo el sello de su gusto personal. “Yo crecí con las primeras películas de Star Wars, crecí con los juguetes y pues es una saga que ha estado en el gusto de varias generaciones, así que sigue estando vigente pues hasta mis hijos han crecido con ellas”.

“Así que cuando pude rentar otro espacio para mi consultorio, vi imágenes en internet de otros consultorios parecidos, así que me encantó la idea y decidí llevar a cabo este sueño”, comentó.

UNIDOS POR LA FUERZA

El pediatra explicó que ya teniendo en marcha su consultorio espacial, la respuesta por parte de sus pacientes ha sido excepcional, pues a más de uno le encanta ser atendido en un lugar con un tema tan divertido.

Expuso que muchos objetos que tiene han sido regalados por sus pacientes, pues ellos también quieren ser parte de su consultorio. “A mi me encanta que les guste, los papás y los abuelos son los más sorprendidos y me piden por favor si se pueden tomar fotos en el lugar”.

“Además que cabe mencionar que cada vez son más los pacientes que quieren consulta aquí, otros más siempre regresan, así que la comunidad Star Wars es muy fuerte en este consultorio ya que no se siente el estrés de una área médica común”, mencionó.

UNA NAVE MÁS GRANDE

El doctor Vacas Partida quien comentó ser de la vieja guardia y formar parte del lado de la luz de la Fuerza, expresó que como médico pediatra y fan de Star Wars le gustaría en un futuro tener un espacio más grande, pues sabe que jamás será suficiente.

“Yo quiero que mis pacientes sepan que aquí estoy para atenderlos, que cada vez que vengan pasen un momento agradable, ya que deseo corregir sus enfermedades y/o problemas”. “Y que un día recuerden este espacio y a este doctor como yo recuerdo el consultorio del doctor al que mi papá me llevaba cuando era niño”, comentó.