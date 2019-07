Jóvenes desarrollan submarino a favor del medio ambiente

MEXICALI, Baja California.- Con una visión ambientalista, estudiantes de Cetys Universidad, desarrollaron un submarino a favor de preservar el medio ambiente, demostrando que la tecnología puede ser aliada del planeta tierra.

Los jóvenes del equipo “SeaFox inventive”, quienes están estudiando distintas ingenierías, expresaron que esperan que su prototipo pueda ayudar en la limpieza y recaudación de datos de ríos, lagos y mares, y así evitar su contaminación.

INICIOS

Miguel Ángel Bravo Domínguez, quien es el capitán del equipo, indicó que la iniciativa nació hace dos años por parte de unos estudiantes de mecatrónica, quienes se aventuraron a armar un submarino robótico.

“El reto fue para ellos, el hecho de que armar un prototipo como este es albergar muchas disciplinas distintas y así poder hacerlas funcionar en conjunto”

“Aquí está presente la mecánica, la programación, la electrónica, áreas que aquí en Cetys se estudian mucho y se ponen totalmente a prueba al hacer estos proyectos”, indicó el joven.

Movimiento de brazos robóticos, sensores, videocámaras, entre otras funciones, son parte de la estructura de su prototipo, expresó.

DESARROLLO

Bravo Domínguez, ante a esto, indicó que el desarrollo del prototipo ha sido complicado, pues todo tiene que estar perfectamente coordinado, haciendo que el poder armarlo, sea algo desafiante, pues desean contribuir con el medio ambiente.

“Esta es la primera vez que tenemos un prototipo funcional, anteriormente no se obtuvo este resultado, pero eso dio pauta a que hubiera mucho aprendizaje del tema y pues gracias a todo ese conocimiento, es como tenemos a este prototipo”.

“Mucho de este prototipo fue diseñado para competir, al igual que muchas de sus piezas nosotros las manufacturamos con una impresora 3D, haciendo que fuéramos meticulosos en su proceso”, expresó.

CONCURSO INTERNACIONAL

El joven estudiante, asimismo, compartió que el resultado de sus esfuerzos continuos en el armado del submarino, pudieron verlo en acción durante su reciente competencia en Tennesse, Estados Unidos. Miguel Ángel informó que fue en el concurso“2019

MATE International ROV Competition”, el cual fue de mucha ayuda y experiencia, pues estuvieron compitiendo contra las grandes universidades del país vecino del norte. “Ahí competimos contra muchos otros robots, y cada uno implementa sus acciones dependiendo de la forma de pensar de la universidad, como nosotros que pensamos en la implementación del cuidado del medio ambiente”.

INNOVACIONES Y MEDIO AMBIENTE

Bravo Dominguez, aunado a lo anterior, expresó que en la rama de la tecnología, hay bastante por hacer y lo notaron dentro de la competencia, pues hay innovaciones nuevas que podrían implementar. Asimismo, expuso que su visión de proteger al medio ambiente, está integrada dentro de su prototipo con el cual pueden hacer muchas cosas.

“Todo lo anterior explicado nos lleva a esto, a que con la tecnología podamos ser amigos del medio ambiente, y que con prototipos como este, se pueda ver reflejado el cuidado de la naturaleza” “Este robot por ejemplo, puede ser usado para procesos automatizados de limpieza o para recabar información, al igual que el cargar maquinaria debajo del agua, pues es una zona difícil de trabajar”, expresó.

EXPERIENCIA Y COMPAÑERISMO

Marian Meza, quien está estudiando el segundo semestre en ingeniería cibernética y electrónica, por su parte y después de escuchar el camino de la construcción del submarino, comentó sentirse contenta de pertenecer al proyecto.

Meza indicó, que el haber tenido la oportunidad de estar dentro del equipo, siendo de los primeros semestres de la universidad, fue algo que sigue motivando, pues todo lo vivido ha sido acumular experiencia tras experiencia.

“Es muy divertido y emocionante el hacer los robots, pero hacer que funcionen debajo del agua es un reto más grande, así que yo creo que eso me motivo a entrar” “De igual forma el hecho de convivir con compañeros más grandes y aprender de ellos, es algo que te nutre mucho, pues no solo aprendes a programar, si no también aprendes de que tienes que recaudar fondos y vender cosas para comprar ciertas piezas, haciendo que la experiencia sea más integral”, mencionó.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

•1. Regina Pasquel - 4to Semestre Ingeniería Industria (Asesor Financiero).

•2.Alexandra Siono - 6to Semestre Ingeniería Mecatrónica (Directora de Seguridad

•3. José Romo - 6to Semestre Ingeniería Industrial (Asesor Financiero)

•4. Julio Hurtado - 6to. semestre Ingeniería Mecatrónica (Ingeniero jefe de diseño mecánico)

•5.Luis Torres - 4to. Semestre en Ingeniería en Cibernética Electrónica (Ingeniero jefe de diseño electrónico).

•6.Mariana Figueroa - 2do. Semestre de Ingeniería en Mecatrónica (ingeniera de diseño electrónico)

•7.Miguel García - 2do Semestre Ingeniería en Mecatrónica (Ingeniero de diseño mecánico)

•8.Marco Leal - 2do. semestre Ingeniería en Cibernética Electrónica (Ingeniero de diseño mecánico)

•9.Juan Romero - 2do. Semestre Ingeniería en Mecatrónica (ingeniero jefe de desarrollo de software)

•10. Marian Meza - 2do. Semestre Ingeniería en Cibernética Electrónica (Ingeniera de Diseño Electrónico)

•11. Alí Figueroa - 8vo. Semestre Ingeniería en Cibernética Electrónica (Ingeniero de desarrollo de software)

•12. Rubén Haros - 6to. semestre Ingeniería en Cibernética Electrónica (Ingeniero de desarrollo de software)

•13. Miguel Bravo - 8vo. Semestre Ingeniería en Cibernética Electrónica (CEO) •14. Dr. Luis Básaca - Mentor del Equipo