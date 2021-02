Jóvenes bachean la “Santa Isabel”

Con palas y carretas cuatro jóvenes bacheaban la carretera Santa Isabel, pidiendo una coperacha a los conductores que transitaban la vialidad, sorteando los hoyos en el pavimento.

Jovany Silva Beltrán, explicó que la iniciativa fue de por la propia voluntad de los cuatro, con el fin de mejorar las calles de la propia zona donde viven, han trabajado tapando los baches en las últimas semanas.

“Nosotros lo hacemos voluntariamente, y con la cooperación compramos el material para rellenar los baches”, declaró Jovany Silva Beltrán.

El joven explicó que han realizado este servicio de relleno de baches en la carretera Santa Isabel, la Calle “11”, y por la calzada Héctor Terán Terán, todo en la zona poniente de Mexicali.

Señaló que la idea nació a partir de observar la persistente problemática de los carros averiados por caer en baches, incluso detalla que una ocasión presenciaron como a un vehículo se le rompió un rin.

“En un día no sacamos casi la cuenta, no más sacamos para el material, no hemos tenido problemas, vamos a estar próximamente en la zona de Portales”, añadió Jovany Silva Beltrán.