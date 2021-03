Jesús Alfonso Marín Jiménez: Rector por siempre, así fue su homenaje virtual

Mexicali, B.C.- Como uno de los pilares en la educación de Baja California y México es como Jesús Alfonso Marín Jiménez, tercer Rector de CETYS Universidad, será recordado por las generaciones venideras. A unos meses de su fallecimiento, la comunidad CETYS rindió homenaje virtual a su memoria, en donde miembros representantes de la Institución, dieron fe del paso de Marín Jiménez y el impacto que tuvo en el desarrollo educativo, profesional y personal de toda una comunidad.

El Dr. Fernando León García, actual Rector de CETYS Universidad y quien encabezó el homenaje, recordó que en su trayectoria como líder educativo, Marín Jiménez participó e influyó en diversos ámbitos educativos como: Coordinación de la Comisión Nacional de Educación del Sector Empresarial; Consejo Estatal de NAFINSA; Consejo Nacional de Desarrollo Emprendedor Mexicano; Miembro de la Asamblea Nacional de Ceneval, Participante activo en el Council for the Advancement and Support of Education y Association for Governing Boards; Presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; becario del programa de liderazgo de la Fundación Eisenhower, por citar solo algunos.

De igual forma, el M.C. Enrique Carrillo Barrios, cuarto Rector del CETYS Universidad, mencionó que J. Alfonso Marín fue uno de los más relevantes forjadores de la Institución, siempre en beneficio y prestigio de CETYS, enfrentando con éxito muchas batallas.

El Ing. Enrique Blancas de la Cruz, quinto Rector de CETYS, por su parte habló de la labor de Marín Jiménez y su capacidad de relacionarse con las personas: “Eso le daba a Alfonso otro matiz. Alrededor de Alfonso había proyectos que se iban gestando poco a poco, y no sólo era él, sino personas como empresarios de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Alfonso se fue desarrollando en un conjunto de resultados con la relación con otras personas”.

El recuerdo de un docente y líder educativo

Entre las memorias de los CETYS Alumni sobre el tercero Rector de la Institución, el Lic. Marcelo Peláez Cortez, primer becario del programa de Becas J. Alfonso Marín Jiménez, comentó que en su paso por CETYS Universidad, pudo conocer la labor del líder educativo y ser inspirado por su compromiso con la juventud: “Siempre que cruzamos palabra me dejó una enseñanza de vida, una pregunta que te hacía reflexionar o un comentario. Ese interés del ingeniero por las nuevas generaciones habla mucho de su visión y valores, porque teniendo plena claridad de su misión en la vida, fue generoso en compartir el interés en nosotros, para encontrar nuestra misión”.

También, en palabras de la egresada de CETYS, Lic. Rebeca Vizcarra de Castro, recordó con gratitud los años en que el Ing. Marín Jiménez fue su docente: “¡Ya llegó el profe! Entre clases de cálculo y física, charlas amenas que iban más allá del temario, enseñanzas de vida, que con tu vozarrón y elocuencia, tocabas emociones para invitarnos a ser la mejor versión de uno. Por tu calidad humana y aportación al progreso de las instituciones académicas, tu legado será siempre digno de ejemplo”.

Para el Lic. Francisco Villalba Rosario, Profesor Emérito CETYS y representante de la planta docente de la Institución, el Ing. Marín se destacó por su humanidad e interés por los otros: “No perdía el momento de ir oficina por oficina en CETYS, a saludarnos a cada quien, inclusive tardándose un día entero en hacer ese trayecto. Ha sido un honor coincidir con él”.

La Mtra. Patrica Pacho, Profesor Emérito CETYS y representante de la planta docente de la Institución, reconoció el trabajo de Jesús Alfonso Marín para el posicionamiento de CETYS a nivel nacional e internacional: “Con la visión de una Institución educativa modelo en el ámbito nacional y extranjero rindió frutos. El Ing. Marín, contribuyó a los cimientos del CETYS Universidad del siglo XXI, y recordarlo es reconocer al maestro que apostó por la formación de sus alumnos y al líder que creyó en el trabajo de equipo comprometido”.

Asimismo, el Ing. Mario García Franco, ex presidente de la Asociación de Profesionistas Egresados del CETYS, recordó la misión del educador para con sus estudiantes y con la Institución, a gran escala: “Alfonso pasa de ser maestro a ser el gran promotor de CETYS. De enseñar a querer enseñar a la comunidad nacional su sueño, el espíritu de grandeza que él quería para la Institución”.

Finalmente, el Lic. Gustavo Vildósola Ramos, Presidente del Instituto Educativo del Noroeste A.C. (IENAC), concluyó el homenaje citando el paso de Marín Jiménez por más de 30 años en CETYS Universidad: “Fue un arduo promotor de la educación y excelencia educativa. Le tocaron buenas, malas, y algunas muy malas. El hombre trabajó arduamente para que CETYS saliera adelante. Si tuviera que resumir en una palabra lo que siento y esta Institución piensa de Alfonso Marín Jiménez, sería gratitud. Descanse en paz el ingeniero Marín”.

Beca J. Alfonso Marín Jiménez

En el marco del homenaje al tercer Rector de CETYS Universidad se realizó la entrega de la Beca Jesús Alfonso Marín Jiménez. Esta beca fue instituida por el Instituto Educativos del Noroeste, la Asociación Civil que auspicia al CETYS, para honrar la trayectoria de de casi tres décadas del Ing. Marín en el CETYS. La Beca Jesús Alfonso Marín Jiménez apoya anualmente a un estudiante de licenciatura que mejor representa la aspiración institucional plasmada en La Misión del CETYS, referente a la formación integral de las personas.

En esta ocasión, tras un proceso en el que se recibieron 35 solicitudes, el Comité de Evaluación seleccionó al alumno Alan Alexis Tovar Medina, de sexto semestre en Ing. Mecánica del Campus Internacional Ensenada, quien dedicó unas palabras por este apoyo:

“Conociendo la trayectoria del Ing. Marín veo que fue una persona que dejó huella por su talento y liderazgo, y ser acreedor a esta beca a su nombre me deja con un gran compromiso para continuar con su legado, me seleccionaron por una razón y no los defraudaré. Muchas gracias a CETYS por brindarme una formación que me permite sobresalir, a la familia de Ing. Marín, no se arrepentirá de haber tomado esta decisión y gracias a toda la comunidad CETYS”.

Es así que el legado de Jesús Alfonso Maerín Jimenez continúa incluso después del término de su vida, fomentando el desarrollo educativo de los jóvenes talento de la Institución a la que dedicó su carrera, y en la que sembró las semillas para un futuro de reconocimiento en las arenas nacionales e internacionales.