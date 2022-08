Jesús Adame vs “Tona” García van por el campeonato nacional de la Fecombox

MEXICALI, Baja California. Se llevó a cabo el pesaje de la velada boxística de Cachanilla Promotions “En Busca de un Campeón No. 30”, misma que se celebrará el día de hoy a partir de las 18:00 horas en las instalaciones del Ceart.



En la pelea estelar, por el Campeonato Nacional de la Fecombox en los pesos súper medios, Jesús “Chio” Adame (6-0) registró 76.200 kilogramos, los mismo que su rival, Tonathiu “Tona” García (12-6), dicho combate está pactado a 10 asaltos.

Te puede interesar: "La Pulga" Soto se declara listo para su función el 25 de junio



“Agradecer a mi familia que siempre está apoyándome, es una pelea que ya tendrá su segundo capítulo, en la primera por algunos cabezazos y todo eso no hubo un vencedor, ya quiero que sea mañana para salir victorioso y les aseguro que será una carnicería” comentó el “Tona” García.



Cabe resaltar que la pelea entre Daniel Hernández (1-0) y Jesús García (2-7) se canceló debido a que ambos pugilistas no se presentaron al pesaje.

CARTELERA BOXÍSTICA

10 ROUNDS – PESO SÚPER MEDIO

Jesús Adama (76.200kg) vs Tonathiu García (76.200kg)



6 ROUNDS – PESO SÚPER WELTER

Martín Martínez (69.900kg) vs Carlos Valenzuela (68.600kg)



8 ROUNDS – PESO GALLO

Arturo Torres (55.900kg) vs José Rojas (54.400kg)



6 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

David Flores (58.600kg) vs Carlos Guardado (60.100kg)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Yahir Ramírez (58.800kg) vs Marco González (59.300kg)



6 ROUNDS – PESO GALLO

José López (53.600kg) vs Miguel Rojas (54.100kg)



6 ROUNDS – PESO SÚPER WELTER

Ikboijon Kholdarov (68.500kg) vs Mariel Bustamante (69.500kg)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Roberto Villarino (60.200kg) vs Jorge Álvarez (60.200kg)



4 ROUNDS – PESO PLUMA

Bryan Barrientos (55.900kg) vs José Ibarra (57.100kg)



4 ROUNDS – PESO CRUCERO

Ángel Lozano (81.900kg) vs Marco Ruiz (85.400kg)



4 ROUNDS – PESO SÚPER MEDIO

William Simpson (75kg) vs Luis Gómez (72.400kg)