Jamás había pasado esto en Los Algodones: Comerciantes

El poblado de Los Algodones, al norte del Valle de Mexicali y que hace frontera con Andrade, California, vive una tremenda crisis económica señalan comerciantes de la zona.

Normalmente acostumbrados a una temporada alta en turismo que va desde el mes de octubre al mes de mayo, este 2020 ha resultado de lo más complicado en materia económica por la poca población turista que llega hasta ese lugar, en su mayoría por temas de turismo médico.

El señor José Marcos Esteban, vendedor de artesanías, asegura que ya son dos meses muy duros en cuanto a las pocas ventas y están viviendo prácticamente al día.

“No está pasando gente, a parte, la línea la están cerrando a mediodía, al medio día se acaban las cosas, ya pues cerramos también nosotros porque ya no pasa ninguno, vamos sobreviviendo con lo que vendemos, ahí vamos poniendo la mercancía. Para nosotros el mes de marzo era cuando iba a haber un poquito más de venta, pero no ahorramos nada para pasar el tiempo de calor, ahorita estamos viviendo al día”, externó el locatario de un mercado de artesanías.

Son muchos los comerciantes que aseguran que del 100% al que están acostumbrados de clientela durante los fines de semana, actualmente y porque ya comenzaron a reabrir algunos locales, solo ha alcanzado a tener un 30% de su ritmo económico, lo que dificulta la vida de los ciudadanos de Los Algodones.

“Pues muy tranquilo, de hecho, ahorita se empieza a ver un movimiento más en los comercios ambulantes, cosas así, pero muy calmado, digamos a un 30% de lo normal, está muy bajo todo”, lamentó José, quien resguarda un inmueble que funciona como restaurante y se encuentra cerrado.

Aún se observan turistas, muy pocos, pero aprovechan que las medidas de distanciamiento social se están relajando en este lugar y las pocas ventas hacen más difícil la vida de los comerciantes de esta frontera, Julia una comerciante de lentes y otras curiosidades, dijo estar desesperada por estos últimos dos meses en los cuales los ingresos no repuntan.

“Desesperada, pues porque tampoco haces nada en la casa y no hay entrada de dinero, tiene uno que estar estirando lo poquito que uno tiene. No se vino la gente desde que empezaron a decir que se venía esto (Covid-19). Ayer no vendimos nada, hoy apenas llevamos 30 dólares, Es la peor temporada que hemos tenido”, declaró Julia de Montserrat.

Los Algodones se observa en momentos solo, sin personas en los largos pasillos de los mercados de artesanías y curiosidades. Por ahí se alcanza a ver alguna pareja de extranjeros que ignoran la invitación de los comerciantes.

En un buen día un comerciante puede llegar a vender hasta 300 dólares antes del medio día, ahora ganar 30 dolares en todo el día, permite sacar para la comida del día pero no la renta.

Los comerciantes están esperando a que las garitas con Estados Unidos extiendan su horario en esa zona y activar la fase de relajación de la jornada nacional de sana distancia, para mejorar las ventas y todos y cada uno de ellos aseguran que jamás se había vivido esto en Los algodones, Mexicali, Baja California.