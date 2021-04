Jaime Dávila, candidato a la alcaldía de Mexicali da positivo a Covid-19

Jaime Dávila Galván, candidato a la alcaldía de Mexicali dio positivo a Covid-19, según lo expuesto en sus redes sociales.

Explicó en su cuenta de facebook, que el día de ayer fue a practicarse la prueba del Covid-19, así que al dar positivo, comentó suspender todas sus actividades públicas.

"Siempre he sido una persona responsable, uso mi cubrebocas, me desinfecto mis manos, pero en casa es donde uno se relaja y aquí me contagié", indicó

El candidato señaló que su equipo de campaña siguió con sus actividades en los cruceros, por lo que se seguirá trabajando en la entrega de árboles.

"Mi equipo seguirá trabajando en la campaña de reforestación, entregando vida, que es lo que quiero se siga mirando en nuestro trabajo de campaña", mencionó.

Debate político.

Davila Galvan expresó que en cuanto al debate con los candidatos a la alcaldía del próximo jueves, participará de manera remota.

"Yo ya hablé con el Instituto Estatal Electoral y ya me dieron permiso de participar desde mi casa, por lo que si estaré participando"

"Además quiero comentar que me encuentro bien, que soy asintomático, por lo que será cuestión de días para continuar en la campaña y así trabajar por el Mexicali que todos merecemos", señaló.