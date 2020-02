Iván Juárez:“Nada es imposible”

MEXICALI,B.C.- Con una fuerte sonrisa y un ánimo de acero, el bombero Uhlal Iván Juárez comentó que nada es imposible, pues después de haber sufrido un accidente en cuatrimoto, siente que Dios le dio una segunda oportunidad para vivir.

Iván quien tiene 20 años al servicio del Heroico Cuerpo de Bomberos en Mexicali, expuso que su accidente pasó durante el 1de junio del 2019, el cual dejó fracturada su pelvis al caer 11 metros de un barranco.

Explicó que no recuerda con claridad que pasó ese día, pues solo sabe que estaba en la motocicleta y que más tarde, se encontraba en la cama de un hospital.

Indicó que fueron meses de recuperación y de tratamiento con retenedores en la cadera, donde su alegría por estar mejor intentaba contagiársela a los demás, pues no deseaba que lo vieran con tristeza.

“Yo siempre he sido bien bromista y a mi esposa, hijos, familia y amigos me gustaba hacerles chistes mientras me encontraba en recuperación para que ellos se sintieran mejor”, comentó.

MOMENTOS DE ESTRÉS.

Iván quien saltando mostraba verse y sentirse distinto pues también gusta de practicar maratones, expuso que no niega que llegó a sentirse deprimido, pues el doctor no le daba las mejores noticias.

Mencionó que eran momentos de estrés para él y su familia, pues sabían que una lesión en la pelvis no era algo sencillo.

“No voy a negar que llegué a estar deprimido, los doctores me decían que quizás no podría caminar o caminaría chueco, pero hice lo que estaba en mi, pues sabía que tenía que mejorar”, comentó.

APOYO CACHANILLA

Iván señaló que con el tiempo y viendo el apoyo que no solo llegaba de su familia, si no de personas que supieron de su caso por las redes sociales, se sintió contento, pues el calor de la gente suele ser muy grande. Explicó que llegaron a existir más de 50 donantes cuando el necesitaba una transfusión, por lo que el agradecimiento fue mayor.

“Esto se hizo muy rápido, pues personas que no me conocían me apoyaron, entonces gracias a la comunidad, me pude sentir más fuerte”. “Sin mencionar el gran cariño que siempre me dio mi familia y amigos, por lo que yo tenía que demostrarles que si podía y que iba a salir de este mal momento”, comentó.

REHABILITACIÓN Y NUEVOS HORIZONTES

Iván quien con su característica forma de ver la vida ahora hasta mostraba hacer sentadillas y desplantes, expuso que se está ejercitando, trotando y haciendo crossfit para tener fuerza muscular.

Indicó que dicho cambio de actitud y decisión hizo que hasta su propio médico se sorprendiera, pues su voluntad y ganas de vivir fueron más grandes que su dolor.

“Lo que hago ahora no lo pueden creer, pues hay que tener mucho amor y corazón para regresar a lo que te gusta hacer, donde a decir verdad, desconocía esa capacidad en mi”.

“Pero ahora que estoy viendo que si puedo lograrlo, puedo decir que aprendes a vivir mejor, aprendes a valorar cada día y aprendes a valorarte a ti mismo”.

“Así que si alguien está pasando por algo similar, la invito a que no desista, pues está en uno querer recuperarse y salir adelante demostrando que si se puede y que nada es imposible”, mencionó.