Issstecali debe 633 MDP al SAT; señala Obserbc

El Observatorio Ciudadano de Baja California (Obserbc) revela en su análisis de los Estados Financieros de Issstecali, serios problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al no haberle enterado millones de pesos en impuestos retenidos.



La organización civil, realizó el análisis de las finanzas del Issstecali, desde el 2017 al III trimestre de 2021, precisando que al 30 de septiembre de 2021 presentan en Cuentas por Pagar a Corto Plazo de un saldo de 1 mil 570.66 millones de pesos (MDP).



De dicha cantidad, hay un adeudo de 633 MDP por falta de pago de Impuestos Retenidos y no enterados al SAT, lo que representa un grave problema fiscal y de liquidez en las finanzas del Issstecali, advierte el Obserbc.



“Es urgente hacer una reestructuración administrativa en las diferentes direcciones a fin de disminuir el gasto, tanto en gastos de carácter personal como en el gasto corriente de operación”, recomienda la organización.

El desglose del presupuesto de Issstecali, precisa que para el 2021, se asignaron 1 mil 976 MDP por el concepto de Servicios Personales, de los cuales, al tercer trimestre, se han ejercido 1 mil 235 MDP, quedando pendientes 740 MDP.



El análisis revela que la paraestatal se encuentra en números rojos, puesto que gastará más de lo que se pretende recaudar; es decir, en este 2021 ha recaudará 7 mil 210 MDP, pero el presupuesto de egresos muestra un gasto de 9 mil 698 MDP, el déficit es de 2 mil 488 MDP.



Además, el Issstecali, tendría que poner como prioridad, la resolución al problema de pensiones y jubilaciones, ya que las reservas técnicas están agotadas y cada vez es más complicado cumplir con el pago de pensiones.



El Issstecali ha aumentado sus pasivos entre 2017 al III Trimestre del 2021 por un monto de 2 mil 482.65 MDP, detalla el Obserbc, ya que en el 2017, la deuda total ascendía a 851 MDP, y en este 2021, se ha disparado a los 3 mil 358 MDP.

HACIENDA

Al 30 de septiembre del 2020 el Issstecali adeudaba por concepto de Impuestos Retenidos y NO enterados al SAT, así como otras retenciones de nóminas, la cantidad de 633 millones 184 mil 991, detalla el Obserbc.



El concepto de Retenciones y Contribuciones por Pagar, forma parte de los pasivos a corto plazo por lagar del Issstecali, el Obserbc explica que el Saldo de esta cuenta refleja las retenciones pendientes de enterar del ISR por el pago de Sueldos y Salarios al Personal activo y al pago de Pensiones y Jubilaciones tanto al personal de Magisterio como Burocracia.



“Dichos adeudos se generan por la falta de liquidez que atraviesa el Instituto, quedando pendiente los pagos de las retenciones hasta en tanto se cuenten con disponibilidad de flujo para abonar el rezago de las mismas”, señala la organización.



Referente a las Retenciones de Cajas de Ahorros, Cuotas Sindicales, Prestamos, Fondos de Prevención, Descuentos Sindicales, Fondo de Defunción, Fondo de Retiro entre otros, explica que se generaron por la falta de liquidez ante la caída en la recaudación de los ingresos.



Los recursos recaudados han sido suficientes solo para cubrir el valor liquido de las nóminas, quedando pendientes las retenciones que se aplican en las mismas”, menciona el Obserbc.



La organización cuestionó que si los adeudos por retenciones de impuestos No enterados al SAT, normalmente generan multas, recargos y actualizaciones, ¿cómo piensan pagar el pasivo para que no se sigan generando más cantidades adicionales?

PENSIONES Y AYUDAS

El Issstecali tiene un Presupuesto de Egresos por concepto de Pensiones para 2021 de 5 mil 980 MDP, llamó la atención al Obserbc las cantidades millonarias que se han gastado de este recurso para “ayudas sociales”.



El documento precisa que se han ejercido al 30 de septiembre del 2021 5 mil 061 MDP, de los cuales 235 MDP se gastaron en “Ayudas Sociales” y 5 mil 061 MDP en pensiones y jubilaciones, queda un saldo por ejercer de 918 MDP.



La organización cuestionó la causa por las que se otorgan estas Ayudas Sociales, y si en realidad existe una política interna o un manual de procedimientos para el otorgamiento de estas ayudas.



“¿Quién es la persona que autoriza el otorgamiento de estas Ayudas Sociales y que cargo tiene dentro de la Entidad?, ¿Cuál es la Justificación de darle Ayuda Social a los Comités Municipales y Estatal del Sindicato de Burócratas? ¿y cómo lo comprueban?”, señaló.



El Obserbc señala que Issstecali, en el 2020 gastó 619.45 MDP por Ayudas Sociales, relacionando a diversas personas que recibieron el apoyo social, sumando esta relación la cantidad de 19 MDP.



Evidenció que en el ejercicio fiscal 2020, se efectuaron 4 cargos contables a esa cuenta, mismas que no tienen fecha los siguientes importes de: 54 MDP, 141 MDP, 213 MDP y 185 MDP, de los que no se sabe quiénes recibieron las cantidades.

PRESTACIONES

Issstecali tiene Registrado “Otros Pasivos a Corto Plazo” por la cantidad de 1 mil 769.39 MDP con la siguiente anotación “Se integra principalmente por las diversas prestaciones sociales y económicas por pagar de los fondos de pensiones del Magisterio y Burocracia”.



“A los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2021 referente a otros pasivos a Corto Plazo Se integra principalmente por las diversas prestaciones sociales y económicas por pagar de los fondos de pensiones del Magisterio y Burocracia”, detalla.