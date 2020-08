Ismael Ocampo, “un abuelo con el ritmo en la sangre”

MEXICALI,B.C.- Entre el sonar de su batería , los recuerdos y el amor de su familia, es como vive Ismael Ocampo, de 85 años de edad, quien al día de hoy no deja de llevar el ritmo en la sangre.

Don Ismael, originario de Guadalajara, Jalisco, expresó que su gusto musical data de toda la vida, motivo por el cual llegó a tocar en la Banda de Música del Estado fundada en 1966, así como en otras agrupaciones en la década de los 70s.

Señaló que estar en los escenarios, compartiendo espacio con grandes figuras de la música como Chinto Mendoza, era algo único, por lo que esa época significa mucho para él.

“Yo venía de Guadalajara y le tenía que entregar una carta al maestro Santos Carbó, quien tocaba en el Caliente en una banda y fue ahí donde me dijo si quería trabajo y yo le dije que si.

“En esa banda tocaban los sobrinos de Chinto, muy buenos músicos, entonces el señor Carbó me dijo que habláramos con el gerente y pues así nada más, yo ya andaba tocando el piano y la batería.

“Y de ahí con los años, pues seguíamos tocando y nos pedían ir a varias partes, por lo que pertenecer a la Banda de Música del Estado dirigida por el maestro Santos Carbó fue algo muy bonito”, señaló.

GIRAS Y FAMILIA

Don Ismael expresó que ya entrado en el ambiente de las bandas musicales y con el paso del tiempo, recordó que había domingos populares donde se presentaban diversas bandas, donde poco a poco iban solicitando su maestría en la batería.

“Me pedían que fuera a tocar, ya estaba casado pero pues había que conseguir dinero para el pipirín, así que ahí iba y me presentaba, por lo que muchas veces me acompañaba mi familia.

“Y pues yo la verdad me sentía más a gusto, como que tocaba mejor y pues yo que no bebo ni fumo, pues siempre fue un ambiente muy sano. “Ya para ese entonces entré a trabajar en la Casa de la Cultura aquí de Mexicali, por lo que conocí a más gente, tocaba en más grupos y mis hijos pues eran testigos, ya que también les gustaba todo eso”, comentó.

HERENCIA MUSICAL

El maestro Ocampo, quien después de dejar en claro su habilidad musical, nos mostró parte de sus reconocimientos, así como su habitación donde suele disfrutar de los discos que le han regalado sus hijos y nietos.

“Mi vida ha estado conectada con la música siempre, así que se siente muy bonito cuando llegan y me dicen ‘mira lo que te traje’, inclusive me regalaron un aparato para poner los discos.

“Así que toda la música me gusta y puedo decir que vivo muy a gusto con mi familia a la cual siempre he tratado de dejarle como herencia el que tengan un buen gusto musical, así no se dediquen a ello”, explicó.

CARIÑO Y RESPETO

Ya con un poco más de confianza, don Ismael Ocampo mostró las fotografías de sus mejores momentos a lo largo de su vida, donde pudo apreciarse que su familia ha estado con él en todo momento.

“A mi me da mucho gusto saber que me quieren porque yo los quiero mucho y me gusta cuando en el patio sacamos la batería, instalan el equipo de sonido y nos ponemos a bailar.

“Así que no hay necesidad de salir a buscar donde hacer la fiesta o bailar, porque aquí con nosotros siempre traemos la fiesta y eso es muy bueno, me gusta mucho”, mencionó.

DÍA DEL ABUELO

El maestro Ocampo, respecto al Día del Abuelo, expresó que reconoce la situación actual y aunque sabe que no podrán verlo todos sus hijos, espera tener un pastel sobre su mesa.

“A mi me encanta el pastel y cuando llegan a venir mis cinco hijos pues son cinco pasteles, así que espero que en esta ocasión esté un pastelito en la mesa.

“Y repito, no porque sean mi familia pero es muy bonito saber de ellos, que pregunten qué vamos a hacer, qué vamos a comer, y si es el santo de alguien, pues a ver que hacemos.

“Así que espero pasarla muy bien, escuchando mis discos, comiendo pastel y sobre todo, sabiendo que tengo una familia que me quiere y la quiero mucho”, señaló.