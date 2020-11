Investigarán festejo en oficina de alcaldesa de Rosarito: Bonilla

MEXICALI,B.C.- El festejo de la alcaldesa de Rosarito, Aracely Brown Figueredo, será investigado por la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP), acto que de antemano fue reprobado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

“Ayer por la tarde tuve la oportunidad de mirar el video cuando salí de la oficina, me comuniqué con ella para preguntarle qué de cierto había, me dijo que sí habían ido unos músicos, que ella no había tomado, pero haya tomado o no, es inaceptable”, dijo.

En el video difundido en redes sociales, se puede observar a alrededor de cinco personas conviviendo sin cubrebocas, cantando con música en vivo; en el escritorio de la oficina del Ayuntamiento, se pueden apreciar bebidas alcohólicas, sodas y botellas de agua.

“Un festejo es inaceptable en una oficina de Gobierno, ‘que no eran horas de trabajo’, no importa, es el lugar de trabajo, no importa la hora, lo reconoció, y le pedí que pidiera una disculpa a la comunidad, eso no puede pasar, de eso no se trata nuestro movimiento”, aseveró.