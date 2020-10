Inseguridad y vandalismo sufren en la colonia Hidalgo

Con la inseguridad de salir por la noche a la calle, es como se encuentran los vecinos de la colonia Hidalgo, quienes expresaron que la inseguridad y el vandalismo son el problema de cada día.

Indicaron con cierto tono de hartazgo, que no se sienten protegidos por las autoridades, pues son varias las veces que les han intentado robar algo de sus hogares o negocios, haciendo que sus días se llenen de incertidumbre.

Expresaron que en su mayoría, son personas que andan en una bicicleta o andan pidiendo dinero en las calles, las cuales terminan por solo estar viendo que se pueden robar.

POCA VIGILANCIA

José Luis Aispuro, habitante de la colonia desde hace ya varios años, expresó que en su caso se ha sentido amenazado y hasta le han robado, pues al caer la noche, ya la calle no es un lugar seguro para nadie.

Comentó que ha visto como salen jóvenes, regularmente en grupos de tres o más, a estar caminando por las calles con un aspecto que indica que pueden estar en malos pasos, pues piden dinero para cigarros o para comprarse otra cosa.

“La verdad que ya uno no se siente a gusto, solo están cazando que cosa está mal puesta para poder robarlo, por ejemplo no hace mucho me robaron unas lámparas”.

“Así que considero que de verdad falta más patrullaje en las colonias, que se mire realmente que la policía está haciendo su trabajo, porque peligra cualquiera de nosotros, cuando se supone que deberíamos estar tranquilos”, expuso.

VANDALISMO CONSTANTE

José Manuel Lira conocido en la colonia como “Josecito”, indicó que de manera reciente sufrió de vandalismo en su negocio, pero al estar dentro del grupo de facebook de la colonia no pasó mucho tiempo para saber quién fue.

Explicó que para su sorpresa, era un conocido de la infancia, dándose cuenta que lamentablemente muchos terminan cayendo cometiendo robos para vivir.

“En ese grupo se sabe todo, entonces de algúna forma pues intentamos protegernos entre nosotros porque la verdad ya no se sabe en quien confiar, y parece que tenemos que hacerlo por nuestra cuenta”.

“Y pues a pesar de que si pasan patrullas, considero que no están haciendo bien su labor, porque no solo soy yo, existen muchos más afectados que lamentablemente les llegan a robar todo su patrimonio”, comentó.

CALLES DETERIORADAS

El señor Sergio, quien estaba vendiendo chicharrón en una de las esquinas principales de la colonia, indicó que además de la inseguridad, la colonia Hidalgo tiene un gran problema con calles llenas de baches, las cuales tienen años que no se pavimentan y eso causa un problema en el costo de reparación de los carros.

“Sabemos que la alcaldesa manda a realizar el programa de bacheo, pero aquí ni han venido, las calles están peor y eso nos afecta a todos, ya que después sale más caro reparar los autos”.

“Así que si me gustaría ver esta colonia con mejores calles y una mayor seguridad, porque es una colonia tranquila hasta cierto punto, pero con gente sin oficio ni beneficio alrededor, esto hace que nadie esté tranquilo”, expresó.