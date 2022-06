Iniciará vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de entre 5 y 11 años en Baja California: Marina del Pilar

TIJUANA.- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció que será este jueves 16 de junio cuando comenzará el pre registro de niñas y niños de entre cinco y once años, mismo que les permitirá recibir la vacuna contra el Covid-19.



Durante la trigésima edición del "Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar" realizada en el Centro Estatal de las Artes de Tijuana (CEART), la mandataria señaló que hay una estrecha coordinación con el Gobierno de México para fortalecer la aplicación de las dosis en la entidad.



"Nuestras niñas y niños de 5 y a 11 años ya serán vacunados en nuestro país y por supuesto que en Baja California tendremos la mejor estrategia de vacunación para ser de los primeros Estados en vacunar a nuestros pequeñitos y brindarles esa seguridad", dijo.



En ese sentido, resaltó el permanente apoyo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para contar con suficientes dosis que beneficien a la población de nuestra entidad, especialmente en lo referente a salvaguardar su salud.

Sobre el estatus de la pandemia, la mandataria informó que luego de más de dos semanas sin defunciones por Covid-19, un periodo de tiempo relevante sin pacientes intubados y la falta de gravedad de quienes obtienen un resultado positivo en las pruebas, se mantiene un control adecuado de la situación por parte de las autoridades sanitarias.



En ese sentido, puntualizó que las personas hospitalizadas son quienes tomaron la decisión de no colocarse el biológico, lo que demuestra la contundente eficiencia de la vacunación para evitar casos graves.



La Jefa del Poder Ejecutivo del Estado subrayó también que el porcentaje de personas hospitalizadas se mantiene en un rango considerablemente bajo, al ser del 1 por ciento en unidades estatales y del 4 por ciento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Por su parte, el secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, explicó que, si bien ha habido un incremento en los contagios, no se trata de casos de gravedad, por lo que se confirma el control del Covid-19 y sus consecuencias.



El funcionario estatal agregó que continúa el refuerzo para todas aquellas personas que hace cuatro meses o más fueron vacunados, por lo que hay la posibilidad de fortalecer la inmunización de las y los bajacalifornianos.