Inician trabajos de Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte

MEXICALI, Baja California.- “El brindar una verdadera seguridad a los mexicalenses y disminuir las cifras de la incidencia delictiva es el gran reto al que se enfrenta ésta administración, la clave de la solución para que los mexicalenses se sientan más seguros no debe de ser visto únicamente como una guerra entre policías y delincuentes sino con una perspectiva integral”, manifestó la Regidora María de la Luz Pérez Rosas presidirá al Presidir la instalación de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte en el cabildo de Mexicali.

Durante la ceremonia en la que estuvieron presentes el Síndico Municipal Héctor Ceseña Mendoza, la dirigente Estatal del partido Transformemos, Mayra Flores Preciado, la directora de Seguridad Pública Municipal María Elena Andrade Ramírez, la edil puso en marcha las labores de esta comisión refrendando su compromiso por entregar resultados, estableciendo una política integral en donde todos los sectores de la población serán escuchados, sin distinción de partidos o colores.

“La gran preocupación de quienes vivimos aquí es el salvaguardar la integridad de nuestra familia, nuestras propiedades y nosotros mismos.

El reclamo más justo que tienen todos hoy en día, incluso por encima de necesidades que pudieran parecer más elementales, es que al salir de casa, ya no se haga con el temor de ser víctima de la delincuencia, que no nos roben el carro, que no nos asalten en el transporte público, salir sin preocuparnos de que nuestra casa pudo ser saqueada”, comentó.