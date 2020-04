Inician renovación

La fecha de inicio de la temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional es una incógnita, sin embargo, el Club Soles de Mexicali ya comenzó con el armado de su plantilla y por ende, anunció el avance en las contrataciones de algunos jugadores y el entrenador.

En una transmisión en vivo vía Facebook, el gerente general de la organización, Mario Flores, aseguró que pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus, elementos como Luke Martínez, José Estrada, Eric García, Lorenzo Mata y Chris Reyes, además de Iván Déniz, están cerca de firmar su renovación.

“Tenemos acuerdos con algunos jugadores, acuerdos no firmados pero si muy avanzados. Las condiciones de contrato ya están, no obstante, la ratificación no ha sido posible porque se requieren fechas y términos, los cuales no podemos tener por el ‘Covid-19’, señaló.

“Estamos interesados en que vuelva al menos el 80 por ciento del equipo campeón, aunque buscamos el cien. El tema con nuestro entrenador también está avanzado, queremos que Iván Déniz continúe con Soles de Mexicali, así como buscar el bicampeonato”, agregó.

De acuerdo a Flores, la LNBP en su siguiente edición tiene como fecha de estreno los primeros días del mes de agosto, sin embargo, ve muy complicado que siga intacta a causa de la cuarentena que ahora se vive alrededor del mundo.

“Inicialmente la temporada iba a iniciar en agosto, sin embargo, debido a lo que estamos viviendo vemos complejo que así sea. Hemos tenido platicas tanto con presidentes como con gerentes de la liga y está complicado que todo se desarrolle como estaba planeado”, comentó.

“Estamos estimando, sin ser oficial, que la temporada pudiera comenzar en septiembre u octubre”, añadió convencido.

Finalmente, el directivo cachanilla habló del Auditorio PSF, lugar donde los Soles de Mexicali han jugado de local durante toda su historia y hoy vive un momento de incertidumbre en relación a las nuevas disposiciones implementadas por el gobierno actual.

“La temporada se juega en el Auditorio o no se juega, esa es nuestra línea. Queremos seguir por lo menos una temporada más ahí pero ya tendremos la oportunidad de hablar con los representantes de gobierno cuando sea el momento adecuado”, sentenció.