Inicia la FIL UABC

Acudieron cientos de bajacalifornianos a las instalaciones de Vicerrectoría Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, donde se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro XIII.

Serán seis días para disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, es decir, presentación de libros, venta de libros, ropa, accesorios y degustaciones, así como actividades para niños y por las tardes, se llevarán a cabo conciertos.

Foto: Yajanny Jove

El rector de la UABC realizó una cordial invitación abierta al público en general para acercarse a las instalaciones a disfrutar de lo que la Feria del Libro tiene que ofrecer.

“Ojala los bajacalifornianos volteen a ver la feria internacional del libro XIII, vamos a tener aproximadamente 12 conciertos, tenemos 310 casas editoriales, 16 de todos los eventos son exclusivamente para niñas y niños y por supuesto también tenemos 42 presentaciones de libros, Bienvenidos”, expresó el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

Un estudiante dentro de los asistentes al evento, comentó que hay una gran diferencia entre esta edición en comparación con otras, donde hubo restricciones por la pandemia.

Foto: Yajanny Jove

“Se me hace que esta en comparación el año pasado, ya se me hace mas completo, en comparación con el año pasado, se me hacia mas solo y es entendible por la pandemia, pero ahorita ya me emociona que todo está volviendo a la normalidad”, dijo Julio, estudiante.

Durante la mañana se podían apreciar jóvenes interesados en la compra de libros y accesorios, también se tomaron fotografías en una banca en forma de libro.

“Me parece muy bien, siento que fomenta mucho la lectura, si les gusta leer vengan”, manifestó Andrea, estudiante.