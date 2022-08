Infonavit protege tu dinero contra la inflación

Si tienes un empleo formal y cotizas al Infonavit, debes saber que el dinero que tienes en tu Subcuenta de Vivienda genera rendimientos que lo protegen contra la inflación, es decir que esos recursos no pierden su valor a lo largo del tiempo.

En los últimos meses seguramente habrás escuchado que, en México y en el mundo, la inflación se ha ido incrementando, lo que se refleja en un aumento en el costo de productos y servicios y provoca que el dinero tenga un menor valor.

No obstante, puedes estar tranquilo, pues los ahorros que tienes en Infonavit van generando rendimientos, que por ley deben ser iguales o superiores a la inflación, lo que permite que ese dinero conserve su valor a lo largo del tiempo en caso de que decidas utilizarlo como enganche para comprar una casa o terreno, mejorar una vivienda, o bien, recibirlo una vez que te jubiles.

¿De dónde provienen los rendimientos que otorga el Infonavit?

El Infonavit es una institución mutualista, lo que quiere decir que los ahorros de las y los trabajadores en su Subcuenta de Vivienda son utilizados para otorgar los créditos de las personas que ya cumplen con los puntos de precalificación.

El pago puntual de estos créditos y sus intereses, en conjunto con un manejo financiero responsable, son los que generan los rendimientos que se otorgan a todas y todos los derechohabientes del Instituto.

De ahí la importancia de la precalificación, que evalúa el perfil de cada una de las personas que solicitan un crédito y otorga un nivel de tasa y una mensualidad diferenciada a cada trabajadora o trabajador, dependiendo de sus ingresos y capacidad de pago.

Además, el Infonavit implementó en esta administración un Nuevo Modelo de Cobranza Social, a través del cual si una persona tiene problemas para pagar su crédito puede acceder a distintas alternativas para disminuir su mensualidad o solicitar una prórroga que le permita tener su financiamiento al corriente.

Si no saco mi crédito, ¿pierdo mi dinero?

No olvides que los recursos que tienes ahorrados en tu Subcuenta de Vivienda Infonavit son sólo tuyos y no se pierden; así que no te dejes engañar si algún falso gestor o ‘coyote’ te dice que si no sacas tu crédito perderás ese dinero.

Recuerda que, el dinero de tu Subcuenta de Vivienda te permite acceder a un mayor monto de crédito cuando lo solicites; pero si a lo largo de tu vida laboral no tramitas un financiamiento ese dinero seguirá a tu nombre, acumulándose y generando rendimientos hasta el momento de tu retiro y te servirá para complementar tu pensión.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara, en infonavitfacil.mx.