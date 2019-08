Incumplen con pago a tiempo del Impuesto Sobre la Nómina

BAJA CALIFORNIA, México.- Una cuarta parte de las empresas en Baja California no pagan a tiempo el Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Éste es el principal ingreso para las arcas del Gobierno Estatal, reveló la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).

El director de Ingresos, Nolberto González Grajeda, mencionó que al 25% que no paga a tiempo, se le requiere con el fin de que cumpla con sus obligaciones fiscales, no obstante, no todos responden.

El ISN es el principal ingreso del Estado; en Baja California la tasa es del 2.06%, al cierre del mes de julio se ha recusado 1 mil 871, representando el 68% de los ingresos totales de la entidad, mencionó el director.

Baja California es una de las entidades a nivel nacional que más recauda a través del ISN, señaló el contador González, y se encuentra ligeramente por encima de la media en el País.

Los contribuyentes con más de 25 trabajadores pagan de manera mensual, los que tengan hasta 25 empleados pagan de forma trimestral, describió el funcionario del gobierno estatal.

De lo recaudado, el 29% se va como participación a los municipios, el 20% va a las participaciones estatales locales, más un 9% al fondo de compensación, y un 5% se va al Fidecomiso Empresarial, el cual coordina la Sedeco y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Como en todos los impuestos no hay un cumplimiento total, el 25% no nos paga en tiempo, a ellos se les envía un requerimiento”, mencionó el director de ingresos.

Con ello pueden llegar hasta un 90% de cumplimiento en los pagos mensuales, en los trimestrales llegan al 85% después del requerimiento, hasta lograr las depuraciones de casos en los que el negocio ya no existe u otras circunstancias.