Incendio: “En esta casa tenía viviendo toda mi vida y ahora solo quedan las cenizas”

“Yo me quedé toda la noche afuera de mi casa después del incendio, no podía creer que todo se había quemado pues la verdad ni pude dormir”.

Así es como lo mencionó la señora Sara, una de las tres personas afectadas por el incendio del pasado miércoles 22 de septiembre dentro de la colonia Lucio Blanco.

La señora quien mantenía un semblante de incertidumbre y tristeza ante la pérdida de su hogar, expresó que su familia también se quedó sin nada, por lo que ahora solo resta intentar volver a reconstruir su casa.

Nos quedamos sin nada los tres, ni una camisa o un pantalón tiene mi hijo, no hay nada ya y pues la verdad uno si se siente triste”.

“Por lo que ojalá Dios quiera pronto podamos tener nuestra casita, pues ya llevaba viviendo en año fácil unos 30 años, desde que se creo la colonia”, comentó.

Foto: Javier Gallegos

María Concepción, madre de familia quien también fue una de las afectadas por el incendio, mencionó que para ello todo fue tan repentino que no lograron actuar rápido y sacar cosas importantes dentro de su casa.

“Yo estaba en mi trabajo cuando me llamaron y me dijeron que mi casa se estaba quemando y pues desgraciadamente cuando llegue ya no quedaba nada de mi casa”.

“Fue muy triste la verdad y pues también viviendo ahí desde que se inició la colonia pues jamás te vas a imaginar que un día tu casa se va a quemar y vas a perder todo en el incendio”, expuso.

La señora Petra Castillo la cual también veía con tristeza lo poco que quedó de su casa, indicó que vivían 5 personas y su noche la pasaron en la calle al igual que sus vecinos.

“La verdad estamos cansados, además tengo a mi suegra a quien le pegó el covid, entonces pues necesitamos tener nuestra casa para que ella también pueda estar cómoda”.

“Así que si alguien puede ayudarnos a la construcción de nuestras casas se lo vamos a agradecer mucho”, comentó.

Apoyo a las familias