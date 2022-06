Impulsarán capacitación a mujeres que deseen conducir Transporte Público

Debido la problemática por la falta de conductores en el transporte público en Mexicali, la gobernadora del estado de Baja California Marina del Pilar anunció durante su habitual rueda de prensa mañanera que se buscará impulsar a través del Instituto de la Mujer de Baja California (INMUJER) un programa de capacitación para las mujeres que deseen trabajar conduciendo un medio de transporte.

Por su parte el director general del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, respaldó esta acción ya que reconoció que la transición que realizaron de movilidad de taxis libres ocasionó que quedarán espacios vacíos en los medios de movilidad de taxis de ruta, de sitio, incluso de radio taxi.

Como consecuencia esto dejó una falta de chóferes en los vehículos que funcionaban como taxis de ruta en las bases, por lo que se espera que con esta invitación que le harán a las mujeres del Estado por medio del INMUJER, su participación ayude a reducir el número de estos espacios.

Taxi libre en Mexicali

En relación a esto el dirigente admitió que la movilidad de taxi libre ha provocado cierto desorden debido a que los chóferes al mudarse a esta modalidad libre, es decir es un taxi que no puede hacer ruta o funcionar como taxi de sitio, podían seguir prestando los servicios que anteriormente daban.

Comunicó que una vez que se mudaron a la modalidad de taxi libre ya no pueden operar de otra manera que no sea acorde con lo que esta establece, ya que tiene un método específico de operar, por lo tanto no tienen la libertad de operar como lo deseen y los taxistas deben de respetarlo para seguir ley de reglamento vigente.

Se dieron 7 mil permisos en el Estado para operar libremente

El líder de la institución de movilidad mencionó que se entregaron cerca de 7 mil permisos a taxistas para operar bajo la modalidad de taxi libre.

Sin embargo afirmó que hay una sobresaturación en la modalidad, por este motivo ha sido común ver a conductores de taxis que pelean por operar en espacios como las garitas, centrales de autobuses o las ubicaciones con mayor afluencia de personas en la zona Centro.

Preocupa la falta de unidades en la modalidad de transporte masivo en Mexicali

En días anteriores la presidenta municipal Norma Bustamante emitió una declaración acerca de la falta de autobuses en la ciudad, pues antes de pandemia las once concesionarias operaban con 46 rutas lo que a la fecha se ha reducido a solamente 18 rutas que operan en Mexicali.

Ante esto Jorge Alberto Gutiérrez agregó que para ya no requerir tantos autobuses como antes harán un reordenamiento dentro del transporte de personal, el cual creció masivamente durante la pandemia pues previo a esta operaban alrededor de 150 unidades y ahora hay 1 mil 300 vehículos para transporte de personal por parte de las industrias.

Esto provocó una disminución en el número de pasajeros de transporte masivo, por lo que están en un reajuste como parte del programa Respira que implica también la restructuración de transporte.

‘’Necesitamos un transporte que se adapte a las necesidades de cada industria’’, añadió.

Por lo que enunció que siguen trabajando en la reactivación de más autobuses, pero no ha sido tarea fácil debido a que se están realizando conforme pueden conseguir las partes de las unidades fuera de uso y conseguir más camiones depende de la disponibilidad de las empresas proveedoras de autobuses como Mercedes Benz.

Así mismo la Gobernadora añadió que están en pláticas con los taxis de ruta y de transporte masivo, aseguró que con el trabajo en conjunto que se ha realizado con IMOS el Estado tendrá un transporte público de calidad.

‘’Queremos evitar es que el tema de transporte sea un tema político o que se politice o que se utilice en transporte con otros fines que no sean los de la movilidad urbana y desarrollo urbano’’, expresó.

Impulsarán el uso de tarjetas de prepago

Finalmente el director de IMOS anunció que estarán impulsando el uso de la tarjeta para pago de servicios de transporte ya que solo el 13% de las personas que utiliza el transporte público la utiliza.

Como estrategias aplicarán una reducción del costo de la tarifa con 2 pesos de descuento y para las personas que tomen más de una ruta al día solamente se les cobrará una vez, con esto esperan llegar a un 70% de usuarios que paguen con la modalidad electrónica.

‘’Estamos reactivando las rutas de transporte masivo en modalidades más modernas, donde se están asociando las 11 empresas de transporte para activar las rutas’’, agregó.

El funcionario informó que planean asociar a las 11 empresas de transporte en un solo proyecto y esperan que el número de transporte masivo en Mexicali incremente a 300 unidades, ya que actualmente solo están funcionando 120.