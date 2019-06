Impugnaciones del Proceso Electoral se resolverán en un mes: Magistrada

En aproximadamente un mes se espera que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) resuelva las once impugnaciones relativas a los resultados del proceso electoral local, indicó la magistrada presidenta Elva Regina Jiménez Castillo.

La magistrada confirmó que el Tribunal recibió un total de once impugnaciones relacionadas a los resultados del Proceso Electoral Local 2018-2019, de las cuales ya se resolvió una relativa a errores en el cómputo de la elección del distrito 09.

Aunque se esperaba un importante número de impugnaciones para esta jornada electoral, la magistrada presidenta señaló que hasta el momento se han presentado muy pocas.

Sin embargo, resaltó que todavía habrá que esperar las impugnaciones que se puedan dar en la repartición de las diputaciones de representación proporcional o plurinominales, además de que todavía quedan pendientes recursos de inconformidad relativos a etapas previas a la elección.

A estos se suman también los Procedimientos Especiales Sancionadores pendientes, algunos de los cuales tienen que ver con propaganda electoral, promoción personalizada de servidores públicos o mal uso de recursos públicos.

De acuerdo a la magistrada presidenta, se espera que varias de estas impugnaciones, incluyendo una o dos relacionadas con la gubernatura del estado, se resuelvan la este 8 o 9 julio, para cuando se estaría programando la próxima sesión del Tribunal.

De las once impugnaciones relacionadas a los resultados del proceso electoral local, cuatro fueron en contra de la elección a Gobernador de Baja California.

Entre estas se encuentra la impugnación promovida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que argumenta la ilegibilidad del ahora gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, cuyo proyecto se espera revisar en la próxima sesión del Tribunal.

También se cuenta la impugnación del propio Bonilla Valdez, la cual quedó en ponencia de la propia magistrada presidenta, quien señaló que ya se encuentra trabajando en ella.

Yo no me puedo pronunciar sobre un asunto que tenemos todavía en el Tribunal, obviamente ya ha habido dos impugnaciones similares, yo ya me he pronunciado al respecto, pero bueno esto se está analizando como un recurso nuevo” señaló.