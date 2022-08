Implementaran rutas para camiones y vagonetas en el centro de la ciudad

Con la renovación que se viene haciendo en el centro de la ciudad durante estos últimos meses. Ya se está trabajando en la implementación de rutas para camiones o vagonetas como fortalecimiento del turismo de la zona centro.

La presidenta municipal en Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, reiteró que cuentan con un fideicomiso que preside Fernando Félix el cual se encarga de realizar eventos lo fines de semana y recauda dinero para mejoras por medio del fideicomiso.

Respecto a los recursos que se utilizarán para la implementación de estas vagonetas en la zona centro todavía no se tiene una cifra exacta. “No pregunté, nomás me lo mencionó así ligeramente, seguramente ya me van a dar con más detalles, pero en ese sentido, el fideicomiso es autónomo, no entro yo ahí”, comentó, Bustamante Martínez

También aclaró la presidenta municipal que no se sabe cuántos camiones serán los que se implementarán para la mejora del turismo en la zona centro pero investigará más al respecto.