IMSS investiga a secretario de salud: “No es una venganza”

MEXICALI,B.C.- “No es una venganza”, precisó la delgada del IMSS en Baja California, al afirmar que tienen una investigación abierta contra el secretario de Salud, tras la denuncia donde lo acusan de presuntos moches en una licitación de la dependencia federal.

Desirée Sagarnaga Durante, fue reiterativa en que la investigación fue abierta porque la Ley se lo exige, sino, hubiera sido omisa; ya que el presunto ilícito, habría sido cometido durante la gestión de Alonso Pérez Rico como jefe de prestaciones médicas en el IMSS.

“Previa consulta que hice, del área jurídica del Instituto y Normativa a nivel central, con las autoridades de la dirección médica, una vez que se enteraron de la denuncia por supuestas irregularidades que el doctor Pérez Rico dicen, había cometido mientras fue jefe de prestaciones del IMSS”, declaró Sagarnaga.

“Yo estaba obligada por el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a solicitar al órgano interno de control, una investigación, para deslindar responsabilidades”, manifestó la delegada.

“Estaba obligada, no se trataba de si somos amigos, si somos compañeros, se trataba de que se había informado y no podía hacer otra cosa más que apegarme a la Ley y ese artículo 62, y por eso se solicitó la investigación”, reiteró.

“Espero que lleve su curso, no estoy enterada del avance, a mí nada más me compete enviar la solicitud, yo espero que llegue un momento en que se deslinden de responsabilidades, se pueda aclarar todo”, comentó.

La delegada recordó que Pérez sigue siendo un trabajador del Instituto con licencia, y esas irregularidades que supuestamente cometió, fue mientras era jefe de prestaciones, por ello se le sugirió que no incurriera en omisiones.

“No es nada de que hay una falta de coordinación o de venganzas, es una cuestión de Ley, y de aplicación de la misma”, concluyó.

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, comentó que le causa suspicacia que cuatro años después del presunto fraude, acusaron a Pérez.

“Lo único que refleja es que es una extorsión para tratar de sacar algún beneficio, económico, político, o pura politiquería, en las campañas a caray, de veras que hay mucha creatividad”, planteó Bonilla.

Aun con varias investigaciones en su contra desde el IMSS, la Secretaría de la Honestidad, y la Fiscalía General de la República, el doctor Pérez expresó que está tranquilo, ya que ha conducido su carrera médica y política con honestidad.

“No me había tocado servir a este nivel pero gracias a Dios, yo no tengo limitante en que me investiguen, siempre me he conducido en forma honesta, la verdad yo no pensé que era así el tema, en ese sentido estoy tranquilo, todavía tengo vigente mi licencia sindical del IMSS; espero renovarla pronto para otro ejercicio”, concluyó Pérez.