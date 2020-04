IMSS es ‘talón de aquiles’ en crisis de salud: Jaime Bonilla

BAJA CALIFORNIA, México.- El talón de Aquiles del sector salud en Baja California es el Instituto México del Seguro Social (IMSS), aseguró el gobernador el Estado, Jaime Bonilla Valdez, ante la contingencia del coronavirus (Covid-19).

Esto luego de la controversia que generaron las declaraciones del actor mexicano, Eugenio Derbez, quien aseguró que existen carencias en el hospital regional número 20 en Tijuana; situación que fue desmentida por la delegada regional del IMSS, Desirée Sagarnaga Durante.

En la “mañanera”, Bonilla Valdez reconoció que existen carencias en el IMSS porque desde un principio no tomaron las medidas preventivas necesarias con el personal médico.

Aunque no dio cifras exactas de cuantos médicos se han contagiado de covid-19 en el IMSS, aseguró que los doctores están “cayendo como moscas”.

“Yo veía mucho desprendimiento, no había la preocupación, no veía honestamente a la delegación del Seguro Social preocupada por los temas y obviamente a mí lo que me preocupaba más y me sigue preocupando es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social”, declaró.

Dijo que esta situación afectó de manera directa la salud en Baja California porque no se tomaron las medidas preventivas.

“Ha habido un descuido por parte del Seguro Social, cuando menos aquí en Baja California el Seguro Social no se ha puesto las pilas, no se reportan al Estado, sin embargo, nosotros hemos estado constantemente en comunicación diciéndoles que se aplicaran”, expresó.

Inclusive acusó a Sagarnaga Durante de no estar presente en los nueve hospitales para conocer los problemas que ahí se registran, por lo que hizo un llamado al director nacional del IMSS para que realizara una conferencia y explique cómo se encuentran las clínicas en la entidad.

EN IMSS 52% DE PACIENTES

La deficiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California ha provocado que se disparen los contagios de Covid-19 en esta región, manifestó reconoció el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

Hasta ayer se reportaron 414 personas con covid-19 en la entidad, de las cuales 217 son atendidas en el IMSS, lo que representa en 52% del total de pacientes, detalló.

Mientras que de los 360 casos sospechosos, 157 están en el Seguro Social, un 43%, agregó el Secretario de Salud.

Expuso que uno de los problemas del IMSS es la demora con la que procesan las pruebas del Covid-19, cuyos resultados tardan varios días porque los envían al Centro del País.

Pérez Rico también reconoció que el IMSS se tardó en reaccionar a la contingencia del Covid-19 en comparación con la Secretaría de Salud que desde finales de enero instaló filtros en el aeropuerto de Tijuana.

“Desafortunadamente la normativa institucional del IMSS puede que no les permitió hacer eso”, declaró.

De igual manera, el secretario estatal dijo que la dependencia que encabeza donó equipo de protección para el personal médico del IMSS y mantendrá este apoyo para atender la pandemia.

Admitió la incertidumbre que sufren los trabajadores del Instituto, especialmente los de la Clínica 20, donde se registró un brote de coronavirus, pero se desconoce el número de afectados y si estos adquirieron la enfermedad dentro o fuera de la instalación.

Por otra parte, Alonso Pérez Rico reconoció las carencias de la dependencia que encabeza para hacer frente a la pandemia del covid-19. Hasta el día de ayer, dijo, contaba con tres semanas de abastecimiento.

RETA A DERBEZ

La delegada del IMSSS de Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, retó al actor y productor Eugenio Derbez a visitar las instalaciones del instituto para desmentir la falta de protección que supuestamente sufre el personal médico que atiende a pacientes infectados con coronavirus.

“Su información es falsa. Le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje nos está tomando tiempo que podría estar usando para pacientes que nos necesitan”, declaró Sagarnaga Durante, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el IMSS.

Sin embargo, esto contrasta con la información de primera mano que el personal médico, quienes han denunciado que mientras atienden la contingencia del coronavirus, carecen de protección personal y que la infraestructura hospitalaria es insuficiente para atender a los pacientes de esta y otras enfermedades.