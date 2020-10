IMSS comienza el plan para el reinicio de los servicios de salud diferidos por la contingencia por Covid-19

MEXICALI,B.C.- Garantizar la suficiencia y calidad de la atención a la salud en todos los niveles de atención, es el principal objetivo del reinicio de los servicios de salud diferidos por la contingencia.

Clemente Martínez Ruíz, Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Oficina de Representación Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que se trabaja ya en la recuperación de la actividad de los hospitales de Segundo Nivel de la región, con la garantía de seguridad en las instalaciones, para personal de salud y derechohabiencia,

Indicó que una vez estudiado el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en la región, se decidió iniciar estos trabajos en los hospitales No. 30 en Mexicali, No. 20 en Tijuana, No. 12 en San Luis Río Colorado y No. 6 en Tecate, con un plan de reinicio de los servicios de salud que se vieron afectados en estos meses por la emergencia sanitaria.

En este contexto, Martínez Ruíz agregó que se debe reconocer la importancia de continuar con las medidas de bioseguridad, con la permanencia de filtros sanitarios, uso de cubrebocas y puntual cumplimiento a las políticas de la sana distancia.

Reconoció que durante el tiempo que se difirieron los servicios en consulta de especialidades se generó un rezago en estudios diagnósticos y cirugías, por lo que se trabajará a marchas forzadas para recuperar los servicios de salud en el menor tiempo posible. Por lo pronto, se inició el contacto con pacientes cuyas condiciones sean prioritarias para reagendar sus citas médicas y cirugías.

El Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas hizo un llamado a quienes lo requieran, a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para recibir atención de los médicos especialistas y continuar con el tratamiento adecuado.