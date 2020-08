IMSS analizará realizar cirugía espalda de joven 

Luego de que Pamela Méndez Pulido, expuso el doloroso diferimiento de su cirugía al no ser considerada como urgencia, el IMSS llevará a cabo una junta administrativa con los médicos, este lunes podría haber una respuesta, reveló la joven.

Méndez pidió humanidad a los responsables de la Clínica 30 en días pasados, con el fin de que no aplacen por más tiempo su cirugía, ya que su malestar la ha inmovilizado por meses en una cama, soportando punzantes dolores en su columna.

Los médicos y el mismo director de la Clínica, le han argumentado que su condición no es una urgencia, debido a su juventud, a menos que ella ya no puede controlar su esfínter, solo así, podrían operarla antes de que termine la contingencia, declaró Méndez.

Se solicitó una respuesta a la dependencia federal, sin embargo, no hubo una sola postura ante el reclamo de la joven que se enfrenta a un serio deterioro físico y mental, al mantenerse postrada en una incómoda posición en “V” las 24 horas del día.

Cabe precisar, que según información de la Secretaría de Salud, la Clínica 30 del IMSS, solo tiene un 47% de ocupación hospitalaria, y 110 camas disponibles, quienes han argumentado que se siguen atendiendo urgencias de todo tipo.

No obstante, Méndez, no ha sido considerada como candidata a la cirugía cuando menos para este año, declaró que los médicos le expusieron que tal vez hasta el 2021 podrían poner una fecha para su cirugía y que no hay recurso para subrogarla.