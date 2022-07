Hoteles llegaron al 85% de su ocupación durante el fin de semana

La asociación de hoteles y moteles de Mexicali registró una ocupación del 80% al 85% durante el fin de semana, así lo informó el Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali (Cotuco).

Esto derivado del fin de semana feriado por el 4 de julio en Estados Unidos, por lo que habitantes de la frontera acudieron a visitar a familiares y a vacacionar en Mexicali.

"Fue un buen fin de semana, en lo que es tema del Aeropuerto tuvimos el portal de vuelos llenos de ida y de regreso en todos los vuelos que llegaron a Mexicali", comentó Nancy Paola Minor directora de Cotuco.

La dirigente agregó que esto no se ve de manera habitual y que todos los vuelos llegaron de manera puntual, algo que no es tampoco común, por lo que se expresó conforme con la atención hacia los turistas por la parte del Aeropuerto.

En cuanto a la expectativa de la derrama económica, Nancy comentó que sí se espera recaudar más este año debido a que es el primero después de pandemia que la población se encuentra en semáforo verde sin restricciones ni límites en cuanto a la capacidad de los espacios, sin embargo aún no ha realizado algún cálculo.

En el fin de semana del 4 de julio del año 2021 tuvo un 54% de ocupación hotelera durante los tres días.

Durante este 2022, la ocupación fue de la siguiente manera: el viernes 1 julio se registro un 65%, sábado 2 de julio ascendió al 77% y el domingo 3 de julio la ocupación se redujo al 55%.

Se reportó más movilidad de turistas por las noches del fin de semana, mayormente en restaurantes con un 90% de ocupación y alta afluencia en bares y espacios de cerveza artesanal.

Eligen turistas el Bosque de la Ciudad como uno de los principales lugares de atracción

El Bosque de la Ciudad también se vió beneficiado durante el fin de semana con la visita de turistas extranjeros y de los mexicalenses, con un total de 2 mil 297 visitantes, donde más del 30% correspondía a personas de Estados Unidos.

La afluencia se dejó ver de viernes a domingo, siendo el día sábado donde mayor movilidad se identificó en restaurantes y hoteles.

"Tuvimos muchas familias que empezaron a llegar incluso desde el jueves y se estima que la mayoría tiene familias aquí en Mexicali", añadió Nancy.

Asimismo comentó que se esperan largas filas de regreso al vecino país durante el lunes.

La mayoría de las personas que visitaron Mexicali también aprovecharon para visitar San Felipe.

El Centro Histórico y los bares de cerveza artesanal también fueron puntos fuertes de entretenimiento para los turistas, donde se dejó ver también bastante auge.

De esta manera estiman que esto prevalezca también durante el periodo vacacional, sobre todo en lugares donde hay atracciones acuáticas y restaurantes.

Lanzará Cotuco campaña "Mexicali en vacaciones"

La directora de Cotuco anunció el arranque de una campaña con la finalidad de ofrecerles mejores atracciones y entretenimiento tanto a los turistas como a los mexicalenses.

"Con esta campaña invitamos a la ciudadanía y a los turistas a que disfruten de diferentes actividades con las cuales nosotros tenemos una cerca colaboración con ellos para asegurarnos de que puedan atender muy bien al turista", agregó

Dentro de las actividades de la campaña se encuentran las visitas a parques acuáticos como El Barco, Los Delfines Splash, Hacienda Las Rocas, El Chapuzón, El Charco, entre otros.

Por su parte aseguró que estos parques acuáticos dieron el adecuado mantenimiento a las piscinas y cuentan con una certificación por parte de la Coepris, quien se encarga de brindarles capacitación y atención continua del lugar, así como revisiones químicas a las albercas.

El comité de turismo está llevando a cabo una serie de capacitaciones de recepción y atención al turista a los trabajadores de estos espacios, en las cuales se les enseña a atender en español e inglés, así como conocer las medidas básicas que deben tener, desde regaderas, baños, áreas de comida cercanas, asi como la hospitalidad.

Y en otro tipo de entretenimiento se encuentra el Bosque de la Ciudad y Juventud 2000, pues también se estima que sean unos de los puntos fuertes este Verano.

La apertura de las fronteras ha ayudado a la reactivacion económica y turística, por lo que se espera que durante el Verano haya más entrada de visitantes.

Recomienda Cotuco utilizar solamente taxis del Aeropuerto

El Comité de Turismo sugiere a la ciudadanía y a los turistas hacer uso exclusivamente de taxis del Aeropuerto para su movilidad, debido a que estos cumplen con un seguro y capacitación para atender al turista.

"Hay muchas personas que están haciendo el servicio y no lo recomendamos porque no es de manera segura, ya que están en un área federal en la cual no cuentan con este permiso", informó la Directora del comité.

Por otro lado recomendó no realizar compras de boletos de vuelos por redes sociales y de preferencia acercarse a las páginas y aplicaciones oficiales de las aerolíneas, esto debido a que la mayoría de las veces se trata de vuelos falsos y representan una pérdida monetaria para las personas que desean viajar.