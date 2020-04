Hermano del Diputado Luis Moreno da positivo a Covid-19

MEXICALI, Baja California.- El diputado presidente del Congreso del Estado, Luis Moreno, informa que su familiar se encuentra hospitalizado con una neumonía avanzada por el virus que provoca Covid-19.

“Mi hermano me ha narrado lo que ha visto en el hospital y no es muy diferente a las imágenes que han dado la vuelta al mundo. No sabemos cómo se infectó, pero es muy probable que haya sido a través de una persona asintomática”, se puede leer en el muro de sus redes sociales acompañada de una fotografía de los dos cuando eran pequeños.

El testimonio de vida que hace el Diputado Presidente del Congreso, lo vierte para crear conciencia en todas aquellas personas que aún se puedan mostrar escépticas sobre esta epidemia.