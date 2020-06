Héctor Suárez estuvo en BC en 2018

Fue agosto del 2018 cuando Héctor Suárez visitó por última Baja California, lo hizo con la puesta “La Señora Presidenta”.

En Tijuana se presentó en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), donde Suárez dio una vez más, una cátedra de su talento con el papel de Martin y Martina, personajes de gran personalidad, uno de ellos en busca de aspiraciones políticas.

Llegó acompañado de Eduardo España, Anna Ciocchetti, Ana la Salvia y Ricardo Fastlicht como parte de su elenco.

Las dos funciones en esta frontera que ofreció fueron lleno y con aplausos de pie al final de cada una.

VIVÍA CON MIEDO

Recordando la vida del actor y comediante Héctor Suárez, retomamos la última entrevista que concedió en Mexicali en vísperas de su presentación.

Habló sobre temas relacionados con la política, la situación de México, y se le cuestionó sobre la amenaza de la que había sido víctima un año atrás.

“Lo lograron, lograron amedrentarme, me dio terror, vivo etapas de angustia, vivo etapas de ansiedad, me las guardo porque no quiero angustiar más a mi mujer de lo que está angustiada y mis hijos.

“Entonces he estado en momentos donde de verdad me entra una paranoia y una angustia, es muy fuerte. Yo quisiera que ojalá no le pase a nadie, tener una pistola en la nuca y a ocho cab... tratando de matarte y golpearte”, compartió el actor en dicha entrevista.

En esa ocasión, se le cuestionó sobre la posibilidad de realizar una bioserie luego del auge que estas tuvieron en ese entonces.

A lo que bromeando, don Héctor Suárez dijo que para contar su historia no alcanzarían diez capítulos, pero que sí le gustaría que se hiciera un programa con su historia.

Durante la rueda de prensa, el emblemático comediante compartió por más de una hora con la prensa, respondiendo cada cuestionamiento sin tapujos, con su toque humorístico y dando cátedra de por qué fue uno de los comediantes favoritos por muchos años entre el público mexicano.