Héctor ‘La Vieja’ Hernández seguirá mostrando versatilidad

En sus cinco temporadas con los Águilas de Mexicali, el infielder, Héctor ‘La Vieja’ Hernández, se ha destacado por su labor a la defensiva, sin embargo, en la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico tuvo un .310 en promedio de bateo.

Hernández incluso no tuvo errores el año anterior jugando las paradas cortas, en tanto que con el madero conectó 22 hits, dos dobletes y produjo cinco anotaciones en 34 juegos.

“Vengo trabajando en el bateo. En los últimos años he venido haciendo ajustes y me han dado resultados tanto en verano como en invierno. El año pasado tuve una muy buena temporada pero lo más importante es ayudar al equipo cuando me necesite”, señaló.

Asimismo, la popular ‘Vieja’ habló de la nueva cuota de tres extranjeros que tendrá la LMP y que a su parecer, beneficiará a los peloteros mexicanos.

“Creo que con eso se abrirán muchas puertas para jóvenes prospectos de México y es una oportunidad que tienen que aprovechar. Nosotros tenemos mucho talento y en un futuro serán la base de los Águilas”, explicó.

En cuanto a la pretemporada, Hernández expresó que le ha venido bien, pues en la cuarentena por la propagación del coronavirus (Covid-19), se mantuvo de cierto modo activo.

“Fueron meses muy difíciles pero uno vive de su cuerpo, del beisbol y seguí trabajando para estar en forma. El trabajo me ayudó para llegar en buenas condiciones a la pretemporada”, dijo.

Finalmente, el nacido en Cosamaloapan, Veracruz, tuvo palabras en relación a la labor de Pedro Meré como mánager de los ‘Caballeros Águila’, “como manejador te da la confianza y créeme que ese cambio se vio desde que llegó el año pasado”.