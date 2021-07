Hay variante Delta de Covid-19 en BC: Secretario de Salud

En Baja California hay variante Delta del Covid-19, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, no obstante, aún no lo han podido confirmar con un estudio tangible.

El secretario recordó que es muy factible que la variante Delta esté entre los contagiados de Covid-19, considerando que Baja California está rodeado por Estados donde ya se han confirmado casos.

El doctor Alonso Pérez Rico, mencionó que en San Diego, California, se han reportado 40 casos de la variante Delta, así como en Baja California Sur, y en el Estado vecino de Sonora.

“Nosotros tenemos variante Delta, que no lo hayamos confirmado no significa que no tengamos”, advirtió el secretario Pérez Rico.

En Baja California ya circulan las primera cinco variantes del Covid-19 llamadas Alfa (Reino Unido), Beta (Sudáfrica), Gamma (Brasil), Épsilon B. 1.427, y Épsilon B. 1.429, (ambas de California).

“Pero sabes que más tenemos, las cinco variantes de seguimiento epidemiólogo, y tendremos la sexta, porque estamos a un lado de uno de los Estados con más movilidad del mundo, entonces no nos asusta eso”, mencionó.