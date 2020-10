Hay posibilidad de volver a rojo por rebrote: Salud

MEXICALI, B.C.- Los rebrotes de Covid-19, abren una posibilidad latente de que Baja California retroceda al color rojo del semáforo, tono que implica las máximas restricciones para la población, reveló la Secretaría de Salud.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, comentó que para evitar el retroceso, sociedad y gobierno deben de poner de su parte, ya que existe una corresponsabilidad, en el comportamiento de los contagios.

“La posibilidad de regresar a rojo, siempre está latente, depende de la corresponsabilidad entre el Gobierno y la ciudadanía, lo que está en poder del Gobierno, en nuestro alcance, lo hemos hecho, y ha sobrepasado esta situación”, detalló Pérez Rico.

“La otra parte de la corresponsabilidad del ciudadano, también se ha hecho, algún sector, y esto no es un secreto, vayan a las calles, vean las publicaciones del Facebook, hay gente que no cree en el virus, no trae su cubre bocas, vive en una idea errónea”, señaló.

Aclaró que el virus es muy real, está latente en el Estado, y de continuar con la tendencia actual, que es al alza, hay posibilidad de volver al rojo, sin embargo, no es lo que se está buscando.

“Existe el riesgo, en cuatro Estados grandes del País, se van a ir a rojo, estadísticamente es una probabilidad muy alta, lo que no queremos es seguir esa tendencia, queremos continuar en una ruta de bienestar, y seamos corresponsables”, exhortó.

LIGERO AUMENTO EN CASOS ACTIVOS

Pérez mencionó que hay un constante crecimiento en los casos activos, en el último día Baja California reporta 11 muertes, 81 contagios nuevos. El Estado acumula 21 mil 183 casos de Covid-19, de los cuales, han fallecido 3 mil 746 personas.

Los casos activos del Estado subieron de 405 a 409; Mexicali pasó de 194 a 192; Tijuana bajó de 115 a 110; Ensenada subió de 51 a 70; Tecate de 20 a 15; San Felipe mantiene siete; San Quintín tiene nueve; y Rosarito bajó de 7 a 6, dijo.

Mexicali registra 9 mil 542 casos (29 nuevos); Tijuana 6 mil 890 (20 nuevos); Ensenada 2 mil 788 contagios (27); San Quintín 657 (5), Tecate 599 (3); Rosarito 391 (2); y San Felipe 316.

Las muertes por Covid en Mexicali suman 1 mil 630 (5 nuevas); en Tijuana 1 mil 552 (tres nuevos); Ensenada 407 (2); San Quintín 21, Tecate 113 (1); Rosarito 21; y San Felipe dos muertes.

Mexicali se encuentra en el lugar 43 de la lista de municipios con más casos activos, Tijuana está en el sitio 62, y Ensenada en el peldaño número 72, declaró el secretario Pérez Rico.

SIGUE ALZA EN PACIENTES INTUBADOS

Los pacientes bajo ventilación mecánica rebasó el número que se tenía hace un mes, actualmente hay 96 personas diagnosticadas con Covid-19 intubadas, el pasado 20 de septiembre había 77, detalló Pérez.

Entre los hospitales del IMSS y de la Secretaría de Salud que atienden pacientes con Covid-19, hay una ocupación de 26.98%; hace un mes era del 43%, por lo que la demanda de camas, no es proporcional al crecimiento de los pacientes intubados.