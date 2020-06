Hay firmeza del Gobernador contra ‘aguachicoleros’

El Gobierno del Estado de Baja California indicó que mantiene firme su postura de ir contra las grandes empresas “aguachicoleras” que por años estuvieron involucradas en el tema del robo de agua; la empresa auditora Fisamex presentó el reporte de otras 10 empresas y del propio ex gobernador Francisco Arturo “Kiko” Vega que, en su conjunto adeudan 62 millones 685 mil 157 pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Un comunicado señala que además de la lista dada a conocer la semana pasada (el miércoles 27 de mayo), el director de la auditora, ingeniero Manuel García, rindió informe al jefe del Ejecutivo estatal dando a conocer que suman 508 las cuentas revisadas; a su vez, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, dijo que en base a esas auditorías, ya hay 31 carpetas de investigación, que involucran a 115 ex funcionarios y empleados corruptos.

A raíz de las inspecciones en campo y en los registros de la CESPT, que puso al descubierto las cuantiosas sumas adeudadas por quienes incurrieron en irregularidades e ilegalidades solapadas por anteriores gobernantes (panistas) y ex directores de la paraestatal, lo mismo que buen número de subalternos, hubo una reacción de “ofendidos” empresarios que hicieron circular en redes y medios impresos, la versión de que “el gobernador Bonilla nos está extorsionando”.

Es el caso de la empresa denominada TENSHO MÉXICO CORPORATION, S. A. de C. V., cuyos representantes legales presentaron formal denuncia ante la Fiscalía, por “extorsión”, pero al no tener las pruebas para demostrar su infundio, optaron por desistirse de las acusaciones que usaron como presiones para que no se les cobrara el adeudo y terminaron por ofrecer tramitar el pago formal.

Durante la videconferencia matutina, la secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa Martínez, informó al mandatario estatal que actualmente suman 508 las cuentas revisadas, así como 31 carpetas de investigación dentro del organismo operador de agua en Tijuana, que involucran a 115 ex funcionarios y empleados corruptos, por delitos como tentativa de cohecho, actos de corrupción, abuso de autoridad y daño patrimonial.

Previo a los comentarios de la secretaria de Honestidad y la Función Pública, el representante de la empresa de auditores Fisamex, ingeniero Manuel García, informó al gobernador Bonilla Valdez sobre las inspecciones realizadas a varias empresa, entre ellas Maquiladora Rosarito, Internacional de Elevadores, Wal-Mart y un salón de eventos, construido en un terreno adjunto al fraccionamiento (San Carlos) creado recientemente junto a la Vía Rápida Oriente y cerca de la Central Camionera, cuyo propietario es el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.