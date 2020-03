Hay entusiasmo por participar en paro de mujeres

MEXICALI, B.C.- Jóvenes universitarias expusieron de manera firme y convencida, estar de acuerdo en participar dentro del paro nacional del día 9 de marzo “Un día sin nosotras”.

Comentaron estar satisfechas con el movimiento, pues es una forma de ejercer presión y hacer notar la importancia de las mujeres en la sociedad, las cuales han sido víctimas de acoso o actos violentos.

Indicaron que el no presentarse a trabajar, estudiar o comprar en la calle, será marcado como un día histórico, el cual esperan no sea tomado a modo de juego por algunas participantes, debido a la desinformación que pudiera presentarse.

Así que bajo dichos argumentos, estas fueron algunas de las opiniones dadas por las universitarias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

“SUPONGO QUE TIENE SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS, PERO YO SIENTO QUE NO HAY NADA POSITIVO EN ELLO, PORQUE A MI NI ME AFECTA O BENEFICIA, SE QUE HAY COSAS MALAS HACIA LAS MUJERES, PERO NO CREO QUE ESTO SEA LA SOLUCIÓN”. ESMERALDA RODRÍGUEZ

“ESTO ESTÁ MUY BIEN PORQUE SE PODRÁ CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS DE TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN LA ACTUALIDAD, ASÍ QUE ESE DÍA DEBE SER TOMADO EN SERIO Y SE QUEDEN EN CASA PARA QUE PUEDA NOTARSE LA IMPORTANCIA DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD”. YAMEN NAVEJAS

“YO VOY A PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO Y ME SIENTO MUY A FAVOR DE QUE LAS MUJERES PODAMOS HACERNOS ESCUCHAR, ADEMÁS QUE EN LA FACULTAD DE DERECHO DARÁN PLÁTICAS SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA LOS HOMBRES, ASÍ QUE ESPERO QUE ESTO PUEDA IR CAMBIANDO POCO A POCO”.

“YO SIENTO QUE ESTO ESTÁ MUY BIEN, PORQUE ÚLTIMAMENTE SE HA VISTO MUCHA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, GENERÁNDONOS INSEGURIDAD AL SALIR A LA CALLE, ASÍ QUE YO ESPERO QUE TENGA VOZ ESTÉ MOVIMIENTO Y QUE REALMENTE LO PODAMOS TOMAR EN SERIO”. SOFÍA RODRÍGUEZ

“YO PIENSO QUE EN SI ESTE MOVIMIENTO NO PODRÁ CAMBIAR NADA, PERO ES UNA BUENA INICIATIVA PARA QUE EL SEXO MASCULINO SE DE CUENTA DE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS MUJERES EN EL DÍA A DÍA, PUES LAS MUJERES NO NADA MÁS LIMPIAN LA CASA O CUIDAN HIJOS”. VANESSA IRINEO

“ESTOY MUY A FAVOR CON EL TEMA, PUES ES UN PROBLEMA QUE PASAMOS DÍA CON DÍA RESPECTO AL ACOSO QUE TENEMOS, Y ESO HA SIDO MINIMIZADO POR EL GÉNERO MASCULINO YA QUE NO LO VIVEN EN CARNE PROPIA, ASÍ QUE EL DÍA NUEVE SERÁ ESPECIAL, PUES ES UNA REBELIÓN NECESARIA”. ESMERALDA ACOSTA