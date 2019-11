Hay 300 trabajadores sin poder jubilarse en el Estado

MEXICALI, Baja California.- Un rezago de 300 jubilaciones pendientes enfrenta el Gobierno del Estado ante la falta de recurso, reveló el titular de la Oficilía Mayor, luego de atender a los representantes de la burocracia estatal y los municipios de Baja California.

El Oficial Mayor, Jesús Núñez, explicó que el rezago es de 300 burócratas está disperso entre todas las secciones, por lo que se está haciendo un esquema para jubilarlos, aunque las finanzas no son buenas.

Se requiere 320 millones para cubrir las 300 jubilaciones en rezago, a partir de febrero podrían estar sacando el primer bloque de alrededor de 50, esperan que en un año ya estén todos jubilados.

Habrá prioridad para realizar los trámites de jubilación para las personas mayores de 75 años, con el fin de liberarlos y descansen, formarán bloques de jubilaciones con base en el tiempo de base y su edad, explicó.

El líder de los burócratas a nivel estatal, Arturo Gutiérrez Vázquez, dijo que ya jubilados y pensionados hay que cubrir la plaza en razón de que hay que cubrir el servicio médico, el fondo de pensiones y jubilaciones.

Eso entera las cuotas, y aunque Issstecali debiera ser sustentable, va creciendo la membresía y es más complicado”, declaró Gutiérrez.

Comentó que se liberaron a un grupo de trabajadores por invalidez, a quienes se les da prioridad por humanidad.

Liberados por humanidad, quiere decir que tienen más de 40 años de servicio y no los han podido jubilar, porque no hay recurso, hay 19 Mexicali, cuatro en Tijuana, uno en Tecate y uno en Rosarito, se les permite no acudir y recibir el pago como empleados.