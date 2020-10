“Hasta que las autoridades digan lo contrario, seguiremos trabajando”: sobre ruedas

Hasta que las autoridades digan lo contrario, nosotros seguiremos trabajando, pues tenemos deudas que pagar”.

Así es como lo dijeron algunos comerciantes en uno de los sobre ruedas de la ciudad los cuales intentan proteger a sus clientes, a pesar de que los mismos, hagan caso omiso a las recomendaciones de salud.

Indicaron que dentro del actual repunte de contagios por el Covid-19 en la ciudad, las autoridades no les han dicho nada sobre un posible cierre de actividades, razón por la cual siguen laborando.

Expresaron que muchos de ellos acaban de regresar a su puesto después de 7 meses de inactividad, por lo que un cierre pronto nuevamente los dejaría con una nueva crisis económica.

La señora María por ejemplo, quien se dedica a vender artículos de cristal, señaló que espera que la gente tome conciencia y salga solo a lo necesario.

“Tenemos mucho tiempo de no habernos puesto, se necesitaba regresar, pero la verdad si llegan a cerrar todo de nuevo, esto podría ser un problema para nosotros”

“Ya que muchos vivimos del puro comercio y pues un repunte de este tipo nos afectaría, por lo que pido que mejor se cuiden”, expresó.

RESPONSABILIDAD

Andrés Ayala, comerciante de artículos como videojuegos, expresó que él regresó a trabajar en los sobre ruedas en el mes de septiembre, pues intentó respetar el confinamiento el mayor tiempo posible.

“Estuve dentro de casa buen tiempo, tuve que vender dos carros para poder mantenerme con mi familia porque no queríamos exponernos”.

“Pero ya al regresar y ver más movimiento, pues se agradece que se pueda vender, la cuestión está en que algunas personas vienen sin cubrebocas y traen niños”.

“Cuando ese tipo de acciones provocarán que incrementen los contagios, así que no somos nosotros, es la gente la que no hace caso y no se cuida”, expresó.

APROVECHAR EL TIEMPO

Alejandro Figueroa, quien estaba en un puesto de artículos para celular, señaló que espera que se pueda aprovechar el tiempo antes de que las autoridades dicten que se vuelva a cerrar todo.

“Nadie a venido a decirnos que debemos cerrar o estar menos tiempo, la venta ha ido bien, pero pues si las personas no hacen caso, seguramente vamos a tener que cerrar y nadie quiere eso”, comentó.