Hasta 10 denuncias diarias recibe CEMCA por maltrato animal

Entre 7 y 10 denuncias recibe diariamente el Centro Municipal de Control Animal (Cemca) relacionadas a algún caso de maltrato animal, de acuerdo a cifras reportadas por personal de la propia dependencia.

Salvador Villaseñor Mora, uno de los inspectores de mayor antigüedad en el Centro de Control Animal, señaló que el número de denuncias varía dependiendo de la temporada del año, señalando al verano como la temporada donde más casos se denuncian.

“Es porque al perrito lo tienen amarrado, o al perrito lo tienen en la calle porque el cerco no sirve, está incluido también ahí, y también porque no tienen sombra, principalmente son esas” comentó.

Por su parte el coordinador de Cemca, Jaime Alejandro Avendaño Ruiz, resaltó que se considera maltrato animal cuando se incumple el artículo 26 del Reglamento para el Control de Animales Domésticos del Municipio de Mexicali, que engloba las responsabilidades que deben tener los dueños de las mascotas.

En el mencionado artículo se especifica el tamaño del espacio que requiere una mascota dependiendo su raza y especie, la necesidad de contar con un cerco o barandal y las obligaciones de alimentación, higiene y salud que deben tener estas mascotas.

A pesar del número de llamados que reciben relacionados al maltrato animal, Avendaño Ruiz indicó que es muy raro que se llegue a casos extremos donde es necesario solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad para poder entrar a las viviendas.

“Estos casos que son extremos, de que si no se atiende en el momento el perro se va a morir, si llamamos al inspector, que se presente y que coincida también el C4” señaló “porque muchas veces no te hacen caso, no quieren abrir y el perro en el sol, y la ley nos impide entrar y hacer el aseguramiento”.